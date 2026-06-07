Christian Eriksen: Coach Riemer over de beangstigende ervaring

Coach Riemer vertelt over de beangstigende ervaring van Christian Eriksen tijdens de oefenwedstrijd. Hij beschrijft hoe de spelers en de staf reageerden op het voorval en hoe ze besloten om de wedstrijd te staken.

Het is natuurlijk een zeer beangstigende en schokkende ervaring. Een ervaring die je niemand toewenst en ik denk daarbij vooral aan Christian. Al onze gedachten gaan naar hem uit.

Wat ons het meest raakte, was het bericht van onze dokter dat het goed met Christian ging. Ik sprak direct met de coach van Oekraïne, de staf en de scheidsrechter en maakte hen duidelijk dat we de wedstrijd hoe dan ook niet zouden hervatten. Het maakt niet uit of het een oefenwedstrijd, een kwalificatiewedstrijd of een WK-wedstrijd was, het was voor ons niet mogelijk om die voetbalwedstrijd voort te zetten.

Het was een beslissing die al snel met enorm veel respect werd genomen door zowel de scheidsrechter als de coach van Oekraïne. We waren ons er terdege van bewust dat er 12.000 mensen in het stadion zaten. Ik weet uit eigen ervaring, van de laatste keer dat ik het op tv zag, dat het je diep kan raken. Daarom was het ook belangrijk om iets terug te doen voor de fans.

Voor mij betekende het voorval ook een persoonlijke schok, omdat ik in de vorige periode dat Eriksen getroffen werd, mijn clubcoach was. Ik ben gedurende deze hele periode heel close met Christian geweest. Ik kijk ernaar uit hem te zien. Ik rijd naar hem toe zodra ik de kans krijg.

Ik heb het gevoel dat ik hem moet zien en spreken. Hij heeft veel voor mij betekend, zowel bij Brentford als hier bij de nationale ploeg. Met sommige spelers krijg je een hechtere band dan met anderen. Hij was een van degenen met wie ik een hechte band kreeg, vanwege die ervaring. Hij zit diep in mijn hart





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Christian Eriksen Oefenwedstrijd Voetbal Coach Riemer

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