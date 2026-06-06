Christian Benteke: terugkeer naar nationale ploeg nog steeds bespreekbaar

Christian Benteke geeft aan dat hij nog steeds beschikbaar is voor een terugkeer naar het nationale team van België. De ervaren aanvaller maakt duidelijk dat hij nooit bewust afscheid heeft genomen van de nationale ploeg en dat hij nog steeds trots is op zijn jaren bij België.

Christian Benteke (35) is al geruime tijd uit beeld verdwenen bij het nationale team van België , maar zelf beschouwt hij zijn internationale carrière nog niet als afgesloten.

De ervaren aanvaller maakt duidelijk dat een terugkeer voor hem nog steeds bespreekbaar is, al koestert hij geen overdreven verwachtingen. Benteke benadrukt dat hij nooit bewust afscheid heeft genomen van de nationale ploeg.

"Ik zei altijd tegen mezelf: zolang ik speel, blijf ik beschikbaar", legt hij uit. "De situatie van Axel Witsel toont dat de deur soms opnieuw kan opengaan. " Toch beseft Benteke dat een nieuwe oproep verre van vanzelfsprekend is. De spits van Al-Wahda volgt de selecties van Rudi Garcia dan ook met een nuchtere blik.

"Ze mogen mij altijd bellen, maar ik ben niet gek", aldus Benteke. "Ik zit niet meer te wachten op de bekendmaking van een selectie in de hoop dat mijn naam erbij staat. Ik probeer daar realistisch in te zijn.

" Ondanks zijn afwezigheid kijkt de voormalige Rode Duivel met veel voldoening terug op zijn jaren bij België. "Ik ben vooral trots dat ik mijn land heb mogen vertegenwoordigen tussen misschien wel de beste generatie spelers die België ooit heeft gehad", klinkt het. Toch blijft er één gemiste kans door zijn hoofd spoken.

"Mijn enige echte spijt is het WK van 2014", geeft Benteke toe. "Ik was op dat moment eerste keuze en speelde misschien wel het beste voetbal uit mijn carrière. Door die achillespeesblessure heb ik dat toernooi moeten missen. Ik had graag geweten hoe dat verhaal zou zijn afgelopen.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Benteke Nationaal Team België Rudi Garcia Al-Wahda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Protest in Brussel tegen bezuiniging Franstalig onderwijs loopt uit op rellenOp het Franstalig basis- en voortgezet onderwijs in België wordt de komende jaren 300 miljoen euro bespaard.

Read more »

Bultrug gespot in de Westerschelde, scheepvaartverkeer gewaarschuwdEen bultrug is gespot in de Westerschelde, zelfs tot bij de kerncentrale van Doel in België. Het dier is intussen terug op weg naar zee. Scheepvaartverkeer is gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. De huid van de bultrug toont slechte conditie, mogelijk wijzend op gezondheidsproblemen. Biologen benadrukken dat bultruggen regelmatig in de buurt van Breskens voorkomen en meestal de weg terugvinden.

Read more »

EU-top Westelijke Balkan: Nederland, België en Luxemburg presenteren ideeën voor verbeterde uitbreidingTijdens een top in Montenegro bespreken EU-landen en Westelijke Balkanlanden de trage toetredingsonderhandelingen. Nederlandse premier Jetten pleit voor het eerder bieden van voordelen aan kandidaat-lidstaten, om frustratie te voorkomen en de band met Europa te versterken.

Read more »

Feyenoord-icoon heeft pijnlijke boodschap: 'Meer vertrouwen in België dan Oranje'Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat voor de deur en dus wordt er volop vooruitgeblikt op de kansen van de verschillende landen. Ook Feyenoord-icoon Johan Boskamp doet dat in gesprek met Het Belang van Limburg .

Read more »