Chris Jude vindt observatie Pieter Baan Centrum 'belangrijk', observatieperiode verlengd

Chris Jude, de verdachte in de zaak rond de moord op Lisa uit Abcoude, heeft aangegeven het belangrijk te vinden langer geobserveerd te worden in het Pieter Baan Centrum. Zijn observatieperiode is verlengd met zeven weken. Tijdens de zitting kwam ook naar voren dat zijn broer is verhoord.

Chris Jude , de man die bekend heeft Lisa uit Abcoude te hebben vermoord, heeft aangegeven het van groot belang te vinden dat hij langer geobserveerd wordt in het Pieter Baan Centrum in Almere.

Tijdens de derde pro-formazitting in de rechtbank van Amsterdam werd duidelijk dat zijn observatieperiode met zeven weken wordt verlengd. Jude was persoonlijk aanwezig bij de zitting. De reden voor deze verlenging van de observatie werd tijdens de zitting niet openbaar gemaakt. Echter, Chris zelf gaf aan dat hij de verlengde periode 'goed' en 'belangrijk' vindt.

Deze uitspraak roept vragen op over de aard van de observatie en de informatie die het Pieter Baan Centrum hoopt te verkrijgen. De observatie is cruciaal om te bepalen in hoeverre Chris Jude toerekeningsvatbaar is voor zijn daden, gezien zijn bewering dat hij opdrachten van stemmen in zijn hoofd heeft gekregen. Naast de verlenging van de observatieperiode kwam tijdens de zitting naar voren dat Chris' broer, Ramon, is verhoord door de politie.

De inhoud van zijn verklaring is tot op heden niet publiekelijk gemaakt. Chris Jude gaf aan nog geen kennis te hebben genomen van de verklaring van zijn broer. De verhoren van familieleden zijn een belangrijk onderdeel van het onderzoek, in de hoop meer inzicht te krijgen in Chris Jude's achtergrond, motivatie en mogelijke psychische problemen.

De politie heeft intensief onderzoek gedaan naar de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa, en de advocaten van Jude hebben verzocht om toegang tot de verzamelde informatie. Ze willen onderzoeken of er mogelijk privacygevoelige informatie over hun cliënt op onrechtmatige wijze is gebruikt tijdens het onderzoek. De rechtbank heeft dit verzoek nog niet ingewilligd, en eist eerst aanvullende informatie over de systemen die zijn gebruikt bij het verzamelen van informatie en de frequentie waarmee agenten 'niet-functioneel' in deze systemen keken.

Dit duidt op een zorgvuldige afweging van privacybelangen en de noodzaak van een eerlijk proces. De identiteit van Chris Jude blijft een complex vraagstuk. Hij beweert geen kennis te hebben van zijn familie en in Nigeria de namen 'Chris' en 'Jude' te hebben gekregen. Eerdere zittingen hebben echter aangetoond dat deze bewering niet klopt, aangezien politieonderzoek contact met zijn familie heeft aangetoond.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vastgesteld dat Jude via Italië, Frankrijk en Duitsland naar Nederland is gereisd. Tijdens zijn asielprocedure in Duitsland heeft hij geen melding gemaakt van weeshuizen, maar juist de namen van zijn ouders, vier broers en zus genoemd. Hij zou met een van zijn broers naar Europa zijn gekomen. Of dit de broer is die recentelijk is verhoord, is nog onduidelijk.

Het OM heeft eerder de naam van Chris' zus herkend, nadat zij via Instagram en TikTok contact zocht naar haar broer Chris. Zij woonde in Frankrijk en werd daar ook verhoord, maar ontkende dat Chris Jude haar broer was. De relatie tussen de zus en Chris Jude blijft dus onduidelijk. Forensisch onderzoek heeft cruciale bewijzen opgeleverd.

Het keukenmes waarmee Lisa werd vermoord, werd teruggevonden in een kluis in het azc waar Jude verbleef. Op het mes is DNA van Lisa aangetroffen. Daarnaast is DNA van Jude gevonden op het lichaam van Lisa, haar telefoonhoesje en het linkerhandvat van haar fiets. Een grijze capuchontrui, gevonden op de plaats delict, bevatte DNA van zowel Jude als van het slachtoffer van de verkrachting.

Deze bewijzen vormen een sterke indicatie van Jude's betrokkenheid bij de misdaden en zullen een belangrijke rol spelen in de verdere rechtszaak. De komende periode zal het Pieter Baan Centrum zich verder buigen over de geestelijke gezondheid van Chris Jude, terwijl het OM de verzamelde bewijzen verder analyseert en de verhoren van getuigen en familieleden voortzet. De rechtbank zal uiteindelijk een beslissing moeten nemen over de toerekeningsvatbaarheid van Jude en de passende strafmaat





