Chocoladehoofd Koning Willem-Alexander staat in Tilburgse chocolaterie

Chocolatier Hein Geers heeft een levensgroot chocoladehoofd van Koning Willem-Alexander gemaakt ter gelegenheid van Koningsdag. Bezoekers kunnen meedoen aan een prijsvraag om het gewicht te raden.

Chocolatier Hein Geers heeft een opmerkelijk eerbetoon aan Koningsdag gecreëerd: een levensgroot chocoladehoofd van koning Willem-Alexander . Dit kunstwerk, vervaardigd met uiterste precisie en toewijding, staat momenteel centraal in de chocolaterie Huize Geers , gelegen aan de sfeervolle Piushaven in Tilburg .

Het is niet zomaar een sculptuur; het is onderdeel van een interactieve prijsvraag die de aandacht van chocoladeliefhebbers en koningsgezinden trekt. De uitdaging is simpel maar intrigerend: raad het gewicht van dit indrukwekkende chocoladekunstwerk. De gelukkige winnaar, wiens schatting het dichtst in de buurt komt, zal volgende week worden bekendgemaakt door Huize Geers en beloond met een aantrekkelijke prijs – een tegoedbon voor maar liefst tien heerlijke bollen ijs. Het idee voor dit unieke eerbetoon is niet van vandaag.

Hein Geers onthult dat de inspiratie al in 2017 opkwam, toen koning Willem-Alexander zijn 50e verjaardag vierde, en wel in de stad Tilburg zelf. De herinnering aan deze feestelijke gelegenheid en de waardering voor de koning vormden de basis voor het ambitieuze project. De mal die gebruikt werd voor het chocoladehoofd dateert uit die periode, wat betekent dat het afgebeelde gezicht van Willem-Alexander nog zonder zijn huidige baard is.

Het creëren van zo'n gedetailleerde mal is een tijdrovend en complex proces, dat zeker niet in één nacht kan worden voltooid. Geers beschrijft het als een proces van meerdere weken, maar benadrukt dat de inspanningen ruimschoots worden beloond met een prachtig resultaat. Het proces begint met het nauwkeurig namaken van het gezicht van de koning met behulp van klei. Vervolgens wordt er een rubberen vorm omheen gemaakt, waarna een steunmal wordt vervaardigd.

Pas wanneer deze stappen zijn voltooid, is de mal in principe klaar voor gebruik. Voordat de chocolade kan worden gegoten, moet de mal grondig worden gereinigd om een perfecte afwerking te garanderen. De vraag rijst: is het hoofd van koning Willem-Alexander een prettig object om na te maken met chocolade? Hein Geers antwoordt resoluut met een bevestiging.

Hij prijst het feit dat de koning geen opvallend kapsel of hoedjes draagt, waardoor het gezicht een relatief eenvoudige en esthetisch aantrekkelijke vorm heeft om in chocolade te reproduceren. Dit maakt het proces niet alleen technisch haalbaarder, maar ook artistiek bevredigender. De aandacht voor detail en de passie voor het vak van chocolatier zijn duidelijk zichtbaar in het eindresultaat.

Het chocoladehoofd van koning Willem-Alexander is meer dan alleen een kunstwerk; het is een symbool van respect, bewondering en de creatieve geest van Huize Geers. De prijsvraag en de aandacht die het kunstwerk genereert, dragen bij aan de feestelijke sfeer rond Koningsdag en bieden een unieke ervaring voor bezoekers van de chocolaterie. Het is een zoete ode aan de koning, gemaakt met liefde en vakmanschap.

De verwachting is dat veel mensen zullen deelnemen aan de prijsvraag en de kans grijpen om dit bijzondere chocoladekunstwerk van dichtbij te bewonderen. Huize Geers hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een onvergetelijke Koningsdag in Tilburg





