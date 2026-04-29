Chinook-helikopters blussen brand op militair oefenterrein 't Harde

Vier Chinook-transporthelikopters uit Gilze-Rijen zijn ingezet om duizenden liters water te lozen op de brand op het militaire oefenterrein in 't Harde. De inzet is de eerste van dit jaar en onderdeel van een grootschalige brandbestrijdingsoperatie.

Brabantse Chinook -transporthelikopters hebben woensdag een cruciale rol gespeeld bij de bestrijding van een grote brand die woedde op het militaire oefenterrein in 't Harde, Gelderland.

Vier van deze imposante helikopters, gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen, werden ingezet om duizenden liters water te lozen over het brandende terrein. Deze inzet markeert de eerste grootschalige brandbestrijdingsoperatie van dit jaar voor de Nederlandse luchtmacht. Vliegbasis Gilze-Rijen is de enige locatie in Nederland waar deze zware transporthelikopters operationeel zijn, wat de strategische betekenis van de basis onderstreept. De eerste Chinook vertrok al om 13.11 uur woensdagmiddag, direct reagerend op de noodoproep vanuit 't Harde, nabij Epe.

Later die middag werd deze ondersteuning nog uitgebreid met een Cougar-transporthelikopter, die eveneens werd ingezet om te helpen bij het blussen van de vlammen. Elke Chinook is uitgerust met een zogenaamde bambi bucket, een opvallende oranje waterzak met een capaciteit van maar liefst 7600 liter. Deze buckets worden gevuld door de helikopters te laten zakken in nabijgelegen rivieren of waterplassen. De woordvoerder van de luchtmacht legt uit dat het water op verschillende manieren kan worden ingezet.

Het kan direct op de brandhaard worden gedropt voor een gerichte aanval, maar ook worden gebruikt om een watergordijn te creëren, een lange strook bevochtigd terrein dat verdere uitbreiding van de brand moet voorkomen. De waterbronnen worden zorgvuldig gekozen, vaak diepe plassen of rivieren in de directe omgeving van de brand. Het exacte aantal keren dat de bambi buckets al zijn geleegd, is op dit moment nog niet bekend. De samenwerking tussen de luchtmacht en de grondtroepen is essentieel.

De brandweer ter plaatse geeft nauwkeurige aanwijzingen over waar het water moet worden gedropt, waardoor de inzet van de Chinooks optimaal wordt afgestemd op de behoeften van de brandbestrijding. Deze nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en de lokale brandweer is cruciaal voor een effectieve bestrijding van de brand. De Chinooks zullen blijven vliegen en water lozen totdat de brandweer aangeeft dat hun hulp niet langer nodig is.

Met het naderen van de avonduren en het vallen van de duisternis, zullen de helikopters terugkeren naar Gilze-Rijen, aangezien vliegen in het donker te gevaarlijk wordt geacht. Omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen zijn geïnformeerd dat de Chinooks donderdagochtend om zes uur weer klaarstaan om op te stijgen, mocht de situatie dit vereisen. Dit toont de voortdurende paraatheid van de luchtmacht om snel te kunnen reageren op noodsituaties.

Eerdere inzetten van Chinooks vanuit Gilze-Rijen vonden plaats in augustus 2023, toen twee van deze helikopters werden ingezet bij een andere brand. De brand in 't Harde ontstond aan het einde van de ochtend tijdens een militaire oefening, wat leidde tot de evacuatie van militairen. De rookontwikkeling was aanzienlijk en was zelfs zichtbaar in delen van Zuid-Holland, wat de omvang van de brand illustreert.

Naast de Chinooks en de Cougar, zijn ook brandweermensen van de drie Brabantse veiligheidsregio’s ter plaatse om te helpen bij de bestrijding. De Handcrew Zuid-Nederland, een gespecialiseerd team in natuurbrandbestrijding, is eveneens ingezet om hun expertise te leveren. De situatie blijft dynamisch en de inzet van alle beschikbare middelen is essentieel om de brand onder controle te krijgen en verdere schade te voorkomen.

De brandweer en de luchtmacht werken nauw samen om de veiligheid van zowel de militairen als de omwonenden te waarborgen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chinook Brand Gilze-Rijen Luchtmacht T Harde

United States Latest News, United States Headlines

