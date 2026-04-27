China blokkeert Meta's overname van AI-bedrijf Manus

China verzoekt Meta om de overname van het AI-bedrijf Manus terug te draaien, uit angst voor de overdracht van geavanceerde AI-technologie naar het buitenland. De overname, die Meta 2 miljard dollar zou kosten, is nu in gevaar.

China heeft een onverwacht verzoek ingediend om de overname van het veelbelovende AI-bedrijf Manus door het Amerikaanse technologieconcern Meta terug te draaien. De Chinese autoriteiten hebben geen expliciete reden gegeven voor dit verbod, maar uit een beknopte verklaring blijkt dat zij bezorgd zijn over de potentiële overdracht van geavanceerde kunstmatige intelligentie technologie naar buitenlandse handen.

Manus, een relatief jong bedrijf dat slechts vijftien maanden geleden werd gelanceerd, heeft in korte tijd een indrukwekkende groei doorgemaakt. Het bedrijf, opgericht door de Chinese programmeur Xiao Hong, ontwikkelde een chatbot die in staat is om direct opdrachten uit te voeren en genereerde in slechts acht maanden een omzet van meer dan 100 miljoen dollar.

Meta, onder leiding van Mark Zuckerberg, was bereid om een aanzienlijk bedrag van minstens 2 miljard dollar te betalen voor de overname, wat het tot de op twee na grootste acquisitie in de geschiedenis van het bedrijf zou maken. De timing van het Chinese verzoek is opvallend. Manus verplaatste in juli vorig jaar al zijn hoofdkwartier van Peking naar Singapore, en opende tevens kantoren in Tokio en San Francisco.

Deze verhuizing werd destijds door China goedgekeurd, zoals recentelijk werd gerapporteerd door de Financial Times. Op dat moment werd de AI-technologie van Manus niet beschouwd als een cruciale of strategische technologie. Er werd zelfs aangenomen dat een eventuele terugkeer naar China eenvoudig zou kunnen worden gerealiseerd. Echter, de Chinese toezichthouders zouden nu, onder druk van de regering, worden gedwongen om dit eerdere besluit te herzien.

Na de overname nam Xiao Hong een leidinggevende rol op zich binnen Meta, verantwoordelijk voor de AI-strategie van het bedrijf. Zijn technologie werd vervolgens geïntegreerd in populaire platforms zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. De huidige situatie werpt vragen op over de toekomst van Manus en de verdere integratie van zijn technologie binnen Meta. De onduidelijkheid over de verdere stappen die genomen moeten worden, creëert een onzekere situatie voor alle betrokken partijen.

De stap van China komt te midden van toenemende spanningen met de Verenigde Staten op het gebied van handel en de race om de ontwikkeling van de meest geavanceerde kunstmatige intelligentie. De VS heeft eerder al aangegeven bezwaren te hebben tegen het gebruik van de 'super-AI' Mythos, ontwikkeld door het Amerikaanse Anthropic, in China. Het is mogelijk dat China de overname van Manus gebruikt als een drukmiddel in deze geopolitieke strijd.

De Financial Times meldt dat Xiao Hong en zijn mede-oprichter momenteel in China verblijven en niet zijn toegestaan het land te verlaten totdat er een definitief besluit over de overname is genomen. De Chinese autoriteiten hebben in hun verklaring geen verdere details gegeven over de te volgen procedure. Zowel Manus als Meta hebben tot nu toe geen officiële reactie gegeven op het overnameverbod.

De situatie benadrukt de groeiende bezorgdheid over de controle over cruciale AI-technologieën en de strategische implicaties van internationale overnames in deze sector. De komende dagen en weken zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe deze impasse wordt opgelost en welke gevolgen dit zal hebben voor de toekomst van Manus, Meta en de mondiale AI-industrie





