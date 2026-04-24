Chery's speciale band met Twente: 'Twente blijft mijn club'

NEC-speler Tjaronn Chery blikt terug op zijn tijd bij FC Twente en de diverse clubs die hij heeft vertegenwoordigd. Hij spreekt over zijn droom om met NEC te kwalificeren voor de Champions League en de recente teleurstellingen die hij heeft ervaren.

Tjaronn Chery , de creatieve speler van NEC , koestert een speciale band met FC Twente, ondanks zijn korte periode in het eerste elftal. Zijn carrière bij de club uit Enschede was weliswaar van korte duur – slechts één minuut in een wedstrijd tegen Vitesse – maar de jeugdopleiding van Twente heeft een onuitwisbare indruk op hem achtergelaten.

Chery doorliep alle jeugdteams, van de jongste categorieën tot aan de A-junioren, waar hij in 2007 zelfs landskampioen werd. Hoewel hij door Steve McClaren werd gepromoveerd naar de hoofdmacht, was de concurrentie met gevestigde namen als Theo Janssen en Kenneth Perez te groot. Dit dwong hem om een andere route te kiezen, een route die hem over de hele wereld zou voeren.

Na zijn vertrek bij Twente speelde Chery voor verschillende clubs in Nederland, waaronder Cambuur, RBC Roosendaal, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen. Zijn avontuurlijke geest bracht hem vervolgens naar het buitenland, met stops bij Queens Park Rangers (Engeland), Guizhou Hengfeng (China), Kayserispor (Turkije), Maccabi Haifa (Israël) en Antwerp FC (België). Deze diverse reeks clubs heeft hem een schat aan ervaring opgeleverd en hem gevormd tot de speler die hij vandaag is.

Chery beschrijft zijn carrière als een verhaal dat de moeite waard is om opgeschreven te worden, en overweegt zelfs om een boek te publiceren over zijn ervaringen. Hij herinnert zich met trots aan de winst van de KNVB-beker met FC Groningen in 2015, maar erkent ook de teleurstellingen die hij onderweg heeft meegemaakt. De recente maanden waren voor Chery persoonlijk gezien zwaar.

Hij beleefde een domper met het Surinaamse nationale elftal, dat de kwalificatie voor het WK misliep, en werd geconfronteerd met onzekerheid rondom een paspoortaffaire. De bekerfinale met NEC, die met 5-1 verloren ging tegen AZ, was een pijnlijke nederlaag. Hoewel een WK-droom inmiddels voorbij is, blijft Chery ambitieus met NEC. Kwalificatie voor de Champions League is nog steeds binnen bereik, maar daarvoor is een overwinning op zijn oude club, FC Twente, cruciaal.

Chery benadrukt het belang van mentale rust en herstel, en waardeert de afleiding die zijn gezin hem biedt. Hij is vastbesloten om met NEC historie te schrijven en kijkt met veel zin uit naar het duel in Enschede. De wedstrijd tussen FC Twente en NEC wordt zaterdag om 21.00 uur gespeeld en is live te volgen via NOS.nl, de NOS-app en NPO Radio 1.

Een samenvatting is direct na de wedstrijd beschikbaar, en een uitgebreidere versie volgt later in Studio Sport op NPO 1





