Chery beklaagt zich over paspoortkwestie en blikt vooruit op KNVB Bekerfinale

Tjaronn Chery spreekt zich uit over de impact van de paspoortkwestie, zijn afwezigheid bij NEC en zijn verwachtingen voor de aankomende KNVB Bekerfinale tegen AZ.

Tjaronn Chery uit zijn ongenoegen over de afhandeling van de paspoortkwestie door verschillende clubs, een situatie die hem enkele weken geleden dwong om de trainingsfaciliteiten van NEC te mijden. De voormalig international van Suriname blikt ook vooruit op de aanstaande KNVB Bekerfinale dit weekend. 'Ik had moeite met de protesten van diverse clubs. Ik vind het niet erg collegiaal dat ze op die manier proberen te winnen”, vertelt Chery in een recent interview. “Misschien had de KNVB deze kwestie over het seizoen heen kunnen tillen. Nu zorgde het voor veel chaos en onrust.'

Uiteindelijk was de aanvoerder van NEC vijf dagen noodgedwongen afwezig. 'Iedereen die mij kent, weet dat ik altijd vrij kalm ben. Ik ben normaal gesproken vrij ontspannen, maar dit hakte er wel even in', vervolgt Chery. 'Voor mijn teamgenoten was het een vreemde ervaring. Ze belden me regelmatig om te laten weten dat ze me misten. Ik heb vijf dagen helemaal niks gedaan. Het kwam eigenlijk wel goed uit, want ik heb onlangs mijn vierde kind gekregen. Die is nu acht weken oud, dus de hulp van papa kwam als geroepen.'

De recente wedstrijd van NEC tegen Feyenoord eindigde in een gelijkspel, waarbij de Nijmeegse supporters het spel van de Rotterdammers bestempelden als 'anti-voetbal'. Chery reageert op de wedstrijd: 'De spelers van Feyenoord hebben veertig minuten op de grond gelegen. Het was volgens mij niet echt vermakelijk om naar te kijken. Het had een mooie wedstrijd kunnen worden als er meer gespeeld had kunnen worden.'

De focus ligt nu volledig op de finale van de KNVB Beker, waarin NEC het aankomend weekend opneemt tegen AZ, onder leiding van trainer Dick Schreuder. 'Ik heb de laatste tijd in een achtbaan gezeten. Het zou enorm speciaal zijn om die beker nu als aanvoerder van NEC in mijn handen te hebben. Na de bekerfinale wachten er nog vier cruciale wedstrijden om de tweede plaats en een Champions League-ticket. Dit is nu al een uitzonderlijk seizoen.' Chery benadrukt de betekenis van deze periode voor de club en de persoonlijke impact van de uitdagingen die hij heeft ervaren, zowel op als buiten het veld.

De emotionele rollercoaster die Chery heeft meegemaakt, van de paspoortproblematiek tot de komst van zijn vierde kind, heeft zijn perspectief verbreed en zijn vastberadenheid versterkt. De aanvoerder van NEC is vastberaden om zijn team naar succes te leiden, ondanks de obstakels. De mentale veerkracht van Chery wordt getest door de complexiteit van de voetballerij. Zijn reactie op de gebeurtenissen, zijn focus op de finale en de ambitie voor de resterende wedstrijden, getuigen van zijn leiderschap en toewijding aan de club.

De confrontatie met de paspoortkwestie heeft hem echter ook kwetsbaar gemaakt. Het gemis van de steun van zijn teamgenoten en de onverwachte rust die de situatie hem opleverde, hebben hem geholpen om te reflecteren en de prioriteiten in zijn leven te heroverwegen. De opmerking over de wedstrijd tegen Feyenoord, de manier waarop er gespeeld werd en de tijd die de spelers op de grond doorbrachten, geeft aan dat er ook kritiek is op de tegenstander.

De finalewedstrijd tegen AZ is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een kans om de supporters een onvergetelijke herinnering te bezorgen. Het is een kans voor Chery om zijn leiderschapskwaliteiten te tonen, het team te inspireren en de triomf op te eisen. De recente gebeurtenissen hebben Chery gevormd tot een sterker persoon en een nog effectievere aanvoerder. De achtbaan van emoties, de uitdagingen op en naast het veld en de toewijding aan zijn team, maken dit seizoen voor Tjaronn Chery tot een onvergetelijke periode in zijn carrière





