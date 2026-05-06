Chaos op het Spoor: Vondst van Tweede Wereldoorlog-bom veroorzaakt grote vertragingen bij Weesp

Een onverwachte vondst van een 500-ponder vliegtuigbom in Weesp heeft geleid tot het volledig stilleggen van het treinverkeer tussen Amersfoort, Amsterdam en Schiphol.

Het rustige beeld van de Lange Muiderweg in Weesp is vandaag abrupt verstoord door een ontdekking die voor grote opschudding en logistieke chaos heeft gezorgd.

Tijdens reguliere graafwerkzaamheden stuitte een werknemer op een metalen object dat direct herkend werd als een potentieel gevaarlijk explosief. De veiligheidsprotocollen werden onmiddellijk in werking gesteld, waarna de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloot om het gebied rondom de vondst direct af te zetten. Voor omwonenden en passanten betekende dit dat zij hun vertrouwde routes moesten verlaten en dat een aanzienlijk deel van de openbare ruimte tijdelijk verboden terrein werd.

De spanning was voelbaar terwijl experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie naar de locatie haastten om de situatie te beoordelen. De gevolgen van deze vondst waren direct merkbaar op het spoor. De Nederlandse Spoorwegen zagen zich genoodzaakt om uit voorzorg het treinverkeer van en naar station Weesp volledig stil te leggen.

De bom bevond zich namelijk op zeer korte afstand van de spoorlijnen, wat een onacceptabel risico vormde voor zowel het personeel als de vele reizigers die dagelijks gebruikmaken van deze verbindingen. Hierdoor ontstond een enorme kink in de dienstregeling tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal, alsook op het traject tussen Amersfoort en Schiphol Airport. Voor duizenden forensen betekende dit een plotselinge stop van hun reis.

De NS adviseerde reizigers die hun weg naar de hoofdstad wilden vervolgen om om te reizen via Utrecht, wat leidde tot extra drukte op die specifieke routes en een aanzienlijke toename van de reistijd. Bij nader onderzoek door de EOD werd bevestigd dat het inderdaad ging om een 500-ponder, een type vliegtuigbom dat veelvuldig werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dergelijke bommen kunnen na decennia in de grond nog steeds zeer onstabiel en gevaarlijk zijn, waardoor een uiterst zorgvuldige aanpak vereist is. De specialisten van de EOD bepaalden dat de bom veilig kon worden vervoerd naar een speciale locatie waar deze onder streng gecontroleerde omstandigheden tot ontploffing zou worden gebracht. Een speciaal uitgeruste vrachtwagen werd ingezet om het explosief voorzichtig op te halen en weg te voeren uit de bebouwde kom.

Dit proces vereist uiterste precisie, aangezien elke schok of verkeerde beweging in theorie tot een ongecontroleerde detonatie zou kunnen leiden. De situatie illustreert eenmaal meer hoe het verleden nog steeds invloed heeft op het moderne dagelijks leven in Nederland. Het is niet ongebruikelijk dat er nog steeds onontplofte munitie uit de oorlog wordt teruggevonden bij bouwprojecten of grondverzet, maar de impact op de infrastructuur blijft telkens groot.

De NS communiceerde dat het oponthoud waarschijnlijk zou aanhouden tot circa 17.45 uur, het moment waarop de bom veilig was verwijderd en de sporen opnieuw gecontroleerd konden worden op veiligheid. Reizigers werden dringend verzocht om de actuele reisinformatie in de NS-app te volgen om verdere ongemakken te voorkomen. Terwijl de EOD hun werk voltooide, bleef de regio Weesp in een staat van waakzaamheid, wachtend op het groene licht om de normale gang van zaken weer te hervatten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weesp NS EOD Bomvondst Treinvertraging

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

René doet ruim tien jaar na dood van zijn dochter aangifte van moord of doodslagVader van Dascha Graafsma doet aangifte van moord na dood bij spoor Hilversum in 2015. OM concludeerde zelfmoord, maar René gelooft dat niet.

Read more »

Dick Falkena ontdekt oorlogsverleden vader na vondst oude geldkistDick Falkena kwam via de vondst van een oude geldkist en documenten achter het oorlogsverleden van zijn vader, die veroordeeld werd voor collaboratie met de Duitsers. Hij deelt zijn verhaal om het verleden te verwerken en te bespreken.

Read more »

'In het Spoor van de Bevrijders': Volg de routes van de bevrijders van DrentheVolg de routes van de bevrijders van Drenthe in 1945.

Read more »

Vijf Nederlanders aangehouden na vondst 208 kilo cocaïne in BelgiëDe drugs werden aangetroffen in een loods, nadat de politie was getipt over verdachte handelingen op het bedrijventerrein.

Read more »

Roxeanne Hazes onthult chaos achter de schermen tijdens 5 mei-concertRoxeanne Hazes deelt achter de schermen verhalen over het 5 mei-concert in Amsterdam, waaronder technische problemen en een nerveuze ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Read more »

Spijkenisse wilde huis vóór explosie al sluiten na eerdere vondst drugs en wapenDe burgemeester van Spijkenisse had de woning in de Crocusstraat waar in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie was al een half jaar geleden willen sluiten.

Read more »