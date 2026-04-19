Chaos op de snelweg: Ongelukken hinderen supporters op weg naar bekerfinale

Twee auto-ongelukken op de snelwegen richting Rotterdam zorgden voor vertraging en onrust onder supporters die onderweg waren naar de bekerfinale tussen NEC en AZ. Hoewel er geen gewonden vielen, moesten meerdere bussen omrijden of met vertraging koers zetten naar De Kuip.

De weg naar De Kuip voor de bekerfinale tussen NEC en AZ werd zondagmiddag geteisterd door onverwachte hindernissen. Terwijl supporters van beide clubs vol enthousiasme hun spelersbussen uitzwaaiden richting Rotterdam, voltrok zich een verkeersdrama op de snelwegen.

Op de routes naar het stadion ontstond aanzienlijke verkeersdrukte, mede veroorzaakt door de grote toestroom van fans die hun team wilden steunen. In deze opstoppingen, waar de snelheid al drastisch was verminderd, kwamen twee personenauto's op een verontrustende manier met elkaar in botsing. Beelden die circuleren, gefilmd door een fan die oorspronkelijk de NEC-bussen aan het uitzwaaien was, tonen de impact van het ongeval. Gelukkig is er sprake van een opmerkelijke afloop: er vielen geen gewonden bij dit incident. Wel moest een van de betrokken voertuigen, na de botsing, worden afgesleept door een bergingsbedrijf. De exacte toedracht van hoe het ongeluk kon gebeuren, blijft vooralsnog onbekend.

De gevolgen van deze onvoorziene gebeurtenissen lieten niet op zich wachten: sommige supportersbussen, waaronder die van NEC, liepen hierdoor vertraging op. Een woordvoerder van NEC bevestigde dat alle bussen weliswaar op tijd waren vertrokken, maar dat de filevorming onderweg voor enige oponthoud zorgde. De schatting van de vertraging liep op tot ongeveer 45 minuten, wat de spanning deed toenemen bij de fans die hoopten op tijd in het stadion te zijn voor aanvang van de wedstrijd.

De problemen beperkten zich niet tot de routes van de Nijmeegse aanhang. Ook supporters van AZ ondervonden hinder, zij het door een ander incident op de A9. Deze aanrijding dwong de bussen met AZ-fans eveneens om hun snelheid aanzienlijk te verlagen. De situatie op de A9, die een belangrijke ader is voor verkeer vanuit de regio rond Alkmaar, werd verder gecompliceerd. Het nieuws van de aanrijding verspreidde zich snel in Alkmaar en de omliggende gebieden, waar de teleurstelling voelbaar was over het oponthoud. In dergelijke situaties hebben de hulpdiensten uiteraard prioriteit, wat de vertraging voor de bussen onvermijdelijk maakte. Ook bij dit tweede ongeval op de A9 is er gelukkig niemand gewond geraakt. Desondanks rijden enkele bussen nog steeds stapvoets in de richting van De Kuip, terwijl de wedstrijdtijd nadert.

De bekerfinale staat gepland om 18.00 uur, wat betekent dat de tijd begint te dringen voor de gestrande supporters. De sfeer, die voorafgaand aan de wedstrijd zo euforisch moest zijn, werd getemperd door de onzekerheid en de lange reis die nog voor de boeg lag.

Dit soort incidenten onderstreept de uitdagingen die gepaard gaan met het organiseren van grote sportevenementen, met name als het gaat om het transport van grote groepen supporters. De drukte op de wegen, gecombineerd met onvoorziene verkeersongevallen, kan leiden tot aanzienlijke vertragingen en stress. Hoewel de fans hun teams met hart en ziel steunen, is de reis ernaartoe soms een avontuur op zich.

De hoop blijft dat alle betrokkenen, ondanks de tegenslagen, toch nog tijdig de sfeer in De Kuip kunnen proeven en hun teams kunnen aanmoedigen tijdens deze belangrijke bekerfinale. De organisatoren zullen ongetwijfeld de gebeurtenissen evalueren om in de toekomst soortgelijke situaties te minimaliseren, hoewel de willekeur van verkeersongevallen altijd een factor blijft. De adrenaline van de finale wordt zo vermengd met de spanning van de reis, een mix die fans van NEC en AZ ongetwijfeld nog lang zullen heugen.





