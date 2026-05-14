Chaos in Wateringen: Auto rijdt door pui van Albert Heijn

Een auto veroorzaakte grote schade aan een Albert Heijn in Wateringen door door de glazen gevel te rijden, wat leidde tot een tijdelijke sluiting.

Het was een ochtend die voor het personeel van de Albert Heijn aan de Struyck van Bergenstraat in Wateringen totaal onverwacht verliep. Terwijl de winkel net zijn deuren had geopend voor de eerste klanten, werd de rust bruut verstoord door een oorverdovende klap en het geluid van versplinterend glas.

Rond 8.45 uur reed een auto met aanzienlijke snelheid tegen de gevel van de supermarkt aan, waarbij de glazen pui geen schijn van kans maakte. Het voertuig brak dwars door de wand heen en kwam pas tot stilstand toen het diep in de winkel was binnengedrongen. De schrik was enorm onder de aanwezige medewerkers en klanten, die in eerste instantie niet begrepen wat er precies was gebeurd. De hulpdiensten werden onmiddellijk opgeroepen om de situatie onder controle te krijgen.

Vanwege de precaire positie van de auto, die midden in de winkelruimte stond en mogelijk instabiel was, kwam de brandweer in actie. De brandweerlieden moesten een zorgvuldige operatie opzetten om het voertuig veilig uit het pand te verwijderen zonder verdere schade aan te richten aan de constructie van het gebouw of de aanwezige voorraden.

Met behulp van een stevige sleepkabel werd de auto langzaam maar zeker teruggetrokken uit de supermarkt, terwijl andere hulpverleners de omgeving afzetten om omstanders op veilige afstand te houden. De ravage binnenin de winkel was aanzienlijk en op diverse foto's is de chaos duidelijk zichtbaar. De impact van de crash zorgde voor een groot gat in zowel de ruit als de omliggende muur.

Een van de schappen, waarop sinaasappels en lege flessen sinaasappelsap stonden, was volledig verschoven en omgegooid, waardoor fruit en glas over de vloer verspreid lagen. Naast de zichtbare puinhopen bleek er ook sprake te zijn van technische schade. Een medewerker van de supermarkt gaf aan dat de koeling van de winkel was beschadigd, wat een ernstig probleem vormt voor de houdbaarheid van de versproducten.

In de eerste minuten na het incident probeerde de winkelbeheerder de zaak open te houden voor het publiek, maar al snel werd duidelijk dat dit onmogelijk was. De veiligheid van de klanten kon niet langer worden gegarandeerd door het aanwezig zijn van scherven en de opengebroken gevel. Rond het middaguur werd besloten de deuren definitief te sluiten.

Een medewerker legde uit dat er eerst een grondige schoonmaakbeurt moest plaatsvinden om al het glas te verwijderen en dat de gevel tijdelijk gedicht moest worden om weersinvloeden en onbevoegden buiten te houden. Bovendien was de expertise van een gespecialiseerd bedrijf nodig om de koelinstallaties te controleren en weer operationeel te maken. De schade beperkte zich niet alleen tot het pand zelf. De auto had door de harde klap zijn voorbumper volledig verloren.

Ook een toevallig geparkeerde fiets, die vlak voor de glazen pui stond, werd door de inslag zwaar beschadigd. Ondanks de heftigheid van het ongeluk is er een lichtpuntje: voor zover bekend raakte er in de supermarkt niemand gewond. Over de toestand van de inzittenden van de auto is op dit moment nog geen officiële informatie beschikbaar, en het is nog onduidelijk hoe het voertuig precies door de gevel kon rijden.

De hoop van het personeel is dat ze aan het einde van de middag de deuren weer kunnen openen voor hun klanten





