Chaos in Supermarkt door Onverwachte Gast: De Tragedie van de Dordtse Wasbeer

Een wasbeer zorgde voor grote onrust in een supermarkt in Dordrecht. Na een urenlange zoektocht werd het dier gevangen, maar vanwege zijn status als invasieve exoot moest het beestje worden afgemaakt.

Het was een dag als alle andere in de supermarkt in Dordrecht , totdat de medewerkers geconfronteerd werden met een bezoeker die absoluut niet op de gastenlijst stond.

Terwijl het personeel bezig was met hun dagelijkse routines, doken er beelden op van een onvoorziene gast die zich een weg had gebaand naar de achterzijde van de winkel. Het bleek een wasbeer te zijn, een dier dat in Nederland verre van gebruikelijk is en dat met grote nieuwsgierigheid tussen de karren met afval begon te shoppen. De verbazing was groot, maar de situatie werd al snel serieus toen bleek dat het dier niet zomaar vrijwillig de winkel wilde verlaten.

De wasbeer vertoonde een opmerkelijke behendigheid en slimheid, wat de uiteindelijke vangst tot een ware beproeving maakte voor iedereen die betrokken was bij de operatie. Op de bewakingsbeelden is haarscherp te zien hoe het dier met zijn kenmerkende masker en behendige pootjes door de achterzijde van de winkel slenterde. De wasbeer leek volledig op zijn gemak terwijl hij zich op verschillende karren met afval begaf, op zoek naar eetbare resten.

Er is beeldmateriaal waarop te zien is hoe hij aandachtig knabbelt aan een stuk karton en met een plastic tasje in zijn bek over de vloer sleept, alsof hij zijn eigen boodschappen mee naar huis wilde nemen. De initiële zoektocht naar het dier verliep echter moeizaam. De wasbeer had namelijk een slim schuilpunt gevonden: hij lag op een steunbalk tegen het plafond aan, waardoor hij voor het personeel op de grond volledig onzichtbaar was.

Pas nadat er goed omhoog was gekeken, werd duidelijk waar de ontsnapte gast zich verborg. Omdat de supermarktmedewerkers er zelf niet uitkwamen, werd er een gespecialiseerd vangbedrijf ingeschakeld. Wat in eerste instantie leek op een eenvoudige klus, bleek in de praktijk een urenlang kat-en-muisspel te worden. De wasbeer bleek zeer stressbestendig en tactisch sterk, waardoor hij de vallen en pogingen van de experts herhaaldelijk wist te ontwijken.

De spanning in de winkel nam toe terwijl de klok tikte. Uiteindelijk, pas rond half één in de nacht, wist het team de bijzondere klant in een kooi te manoeuvreren. Een medewerker van het vangbedrijf merkte na afloop op dat de supermarkt enorme mazzel had dat het dier beperkt was gebleven tot de achterzijde van het pand.

Volgens de experts zou een wasbeer die toegang krijgt tot de volledige winkelvoorraad in korte tijd enorme ravages kunnen aanrichten door schappen om te gooien en verpakkingen open te scheuren. Ondanks de succesvolle vangst liep het verhaal voor de wasbeer tragisch af. Het dier is kort na de vangst afgemaakt, een besluit dat is gebaseerd op strenge ecologische richtlijnen. De wasbeer wordt namelijk aangemerkt als een zogenoemde invasieve exoot.

Dit betekent dat het dier niet oorspronkelijk in deze regio voorkomt en door menselijk toedoen is geïntroduceerd. Dergelijke soorten kunnen een grote bedreiging vormen voor de lokale biodiversiteit, omdat ze voedsel en nestplaatsen afnemen van inheemse diersoorten of zelfs direct schade toebrengen aan de lokale fauna. Volgens berichten van RTV Dordrecht is het overleden dier momenteel nog bewaard in de vriezer van de supermarkt, waarschijnlijk voor nader onderzoek of administratieve afhandeling.

De aanwezigheid van dit dier in Dordrecht is geen incidenteel geval, maar past in een breder patroon. Boswachter Harm Blom geeft aan dat er in de regio meerdere wasberen voorkomen. Volgens zijn schattingen zijn er ongeveer drie exemplaren actief op het Dordtse eiland. Hoewel ze zich voornamelijk ophouden in de waterrijke gebieden, waar ze voldoende beschutting en voedsel vinden, staan ze bekend om hun enorme mobiliteit.

Ze kunnen zich razendsnel verplaatsen over grote afstanden, wat verklaart hoe een wild dier uit de natuur plotseling in het magazijn van een lokale supermarkt terechtkomt. De waarschuwing is duidelijk: hoewel deze dieren er schattig uitzien, vormen ze een risico voor zowel de menselijke omgeving als de natuurlijke balans in de regio





