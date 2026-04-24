Chaos in Leeuwarden: Wedstrijd Cambuur-Vitesse gestaakt door vuurwerk

De wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse in het Kooi Stadion eindigde in chaos en werd definitief gestaakt tijdens de blessuretijd vanwege vuurwerk dat door supporters op het veld werd gegooid.

De bizarre ontknoping volgde op een wedstrijd die al vroeg in de eerste helft een onfortuinlijke wending nam voor Vitesse, toen Nathan Markelo binnen enkele minuten twee gele kaarten ontving en van het veld werd gestuurd. Ondanks deze vroege achterstand wisten de Arnhemmers vlak voor rust nog wel de leiding te nemen, een moment van hoop dat echter snel vervaagde na de rust.

Cambuur profiteerde optimaal van de manmeersituatie en wist de druk op te voeren, wat resulteerde in een gelijkmaker. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar de gebeurtenissen in de blessuretijd overschaduwden alles. Het vuurwerk, afgestoken door een deel van het publiek, dwong de scheidsrechter tot het staken van de wedstrijd, een beslissing die grote gevolgen heeft voor beide teams, maar vooral voor Vitesse.

Vitesse-trainer Thomas Rehm toonde zich na afloop gefrustreerd en teleurgesteld over de gang van zaken. Hij benadrukte dat het seizoen niet eindigde zoals zijn team verdiende en dat de steun van de supporters gedurende het hele seizoen uitzonderlijk was geweest. Rehm erkende dat de rode kaart van Markelo een cruciale rol speelde in de nederlaag, maar prees zijn spelers voor hun inzet en veerkracht, ondanks de moeilijke omstandigheden.

Hij gaf aan dat ze er alles aan hadden gedaan om de wedstrijd te winnen, zelfs met een man minder, en dat ze trots mochten zijn op hun prestatie. De gelijkmaker van Cambuur, een prachtige vrije trap van Mark Diemers, werd door Rehm als ongelukkig bestempeld, aangezien hij vond dat Vitesse meer had verdiend.

Hij benadrukte de uitdaging om te spelen met tien man tegen een van de beste teams in de KKD, maar wees op het feit dat ze tot het einde toe hadden gevochten. De trainer sprak zijn frustratie uit over de manier waarop de wedstrijd eindigde, met de onverwachte en ongewenste onderbreking door het vuurwerk. De beslissing om de wedstrijd te staken, hoewel begrijpelijk gezien de veiligheid, liet een bittere nasmaak achter bij zowel de spelers als de staf van Vitesse.

De gestaakte wedstrijd heeft directe gevolgen voor de positie van Vitesse in de competitie. Door de nederlaag in Leeuwarden, en de onzekerheid over de uiteindelijke uitkomst van de gestaakte wedstrijd, is de club niet in staat om zich te kwalificeren voor de play-offs. Dit is een grote teleurstelling voor de club en de supporters, die hadden gehoopt op een succesvol einde van het seizoen.

De KNVB zal nu een onderzoek instellen naar de gebeurtenissen in het Kooi Stadion en een beslissing nemen over de verdere afhandeling van de wedstrijd. Er zijn verschillende scenario's mogelijk, waaronder het hervatten van de wedstrijd achter gesloten deuren, het toekennen van een overwinning aan Cambuur, of het bepalen van de uitslag op basis van de stand ten tijde van de onderbreking. De club Vitesse zal ongetwijfeld maatregelen nemen om te voorkomen dat dergelijke incidenten in de toekomst plaatsvinden.

De veiligheid van spelers, staf en supporters staat voorop, en de club zal samenwerken met de autoriteiten om de verantwoordelijken voor het afsteken van het vuurwerk te identificeren en te straffen. De gebeurtenissen in Leeuwarden werpen een schaduw over het Nederlandse voetbal en benadrukken de noodzaak van een gezamenlijke inspanning om de orde en veiligheid in en rondom de stadions te waarborgen.

De focus zal nu liggen op het analyseren van de gebeurtenissen, het nemen van passende maatregelen en het voorbereiden op het volgende seizoen, in de hoop op een succesvoller en veiliger voetbaljaar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meer duidelijkheid Vitesse, jarenlange celstraf en wolf afschieten op 24 aprilVitesse-fans krijgen volgende week meer duidelijkheid, provincies krijgen meer bevoegdheden tegen de wolf en Koert H. krijgt jarenlange gevangenisstraf voor de stadsbrand in Arnhem.

Read more »

De Jong ook buiten Leeuwarden nooit meer hoofdtrainer: 'Beter voor mezelf'Het afscheid van Henk de Jong als hoofdtrainer van Cambuur betekent voor de Drachtster een definitief afscheid van het hoofdtrainerschap. De Jong neemt volgend seizoen een rol als assistent-trainer op zich bij de promovendus uit Leeuwarden.

Read more »

Wedstrijd Cambuur-Vitesse tijdelijk stilgelegd na vuurwerkincidentDe Keuken Kampioen Divisie wedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse werd vrijdagavond kortstondig stilgelegd nadat supporters van Vitesse vuurwerk gooiden richting het thuispubliek na de gelijkmaker van Mark Diemers. De wedstrijd werd na acht minuten hervat.

Read more »

Cambuur-Vitesse definitief gestaakt bij 2-1, chaos in eerste divisieDe wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse is definitief gestaakt vanwege aanhoudende onrust rondom het uitvak. Ook de wedstrijd tussen Den Bosch en ADO is gestaakt. De gevolgen voor de play-offs zijn groot.

Read more »

Cambuur tegen Vitesse definitief gestaakt • Vervelend einde seizoen eerste divisieIn dit liveblog blikken we vooruit op het voetbalweekend en volgen we de laatste speelronde van de eerste divisie.

Read more »

Vitesse mist play-offs na chaotische wedstrijd tegen CambuurVitesse heeft de play-offs misgelopen door een 2-1 nederlaag tegen Cambuur, waarbij de wedstrijd twee keer werd stilgelegd door vuurwerk vanuit het Vitesse-vak. FC Den Bosch plaatst zich wel voor de play-offs.

Read more »