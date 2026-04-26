Chaos bij White House Correspondents' Dinner: Trump geëvacueerd na schietincident

President Trump is tijdens het Correspondents' Dinner in het Witte Huis geëvacueerd na meldingen van schoten. Een verdachte is aangehouden en de avond is abrupt beëindigd. De veiligheid van de aanwezigen stond centraal.

De avond van het jaarlijkse Correspondents' Dinner in het Witte Huis veranderde in chaos toen de Amerikaanse president Donald Trump plotseling door agenten van de Secret Service werd geëvacueerd.

De evacuatie volgde op een hard geluid dat door velen werd geïnterpreteerd als schoten. Getuigen meldden dat er daadwerkelijk schoten werden afgevuurd in de nabijgelegen hotel waar het diner plaatsvond, buiten de balzaal waar het evenement in volle gang was. De autoriteiten hebben snel een verdachte aangehouden, een persoon die volgens de FBI probeerde de beveiliging van het persdiner te omzeilen, gewapend met een wapen.

Er zijn berichten dat de verdachte zelfs op een agent van de Secret Service heeft geschoten, waarbij de agent gelukkig beschermd werd door zijn kogelwerende vest. Collega's bevestigen dat de agent, hoewel geraakt, buiten levensgevaar is en herstelt. De paniek die uitbrak toen de Secret Service de zaal binnenstormde, wordt door aanwezigen beschreven als overweldigend. Mensen schuilden onder tafels, probeerden te vluchten of raakten in totale verwarring over wat er aan de hand was.

CNN meldde onmiddellijk dat president Trump, vicepresident Pence en first lady Melania in veiligheid waren gebracht. Ook andere hooggeplaatste leden van de Trump-regering die het diner bijwoonden, werden geëvacueerd. Van de ongeveer 2600 aanwezigen zochten velen dekking, terwijl de zaal snel werd ontruimd. Een verslaggever ter plaatse beschreef de situatie als 'totale chaos', waarbij mensen zichtbaar in paniek en geschrokken waren.

Het diner werd onmiddellijk afgeblazen, nog voordat het officieel van start was gegaan. De sfeer was er een van angst en onzekerheid, met veel vragen over de veiligheid van de aanwezigen. De geplande avond van humor en samenzijn veranderde in een nachtmerrie. De politie heeft het pand laten ontruimen volgens het vastgestelde protocol.

President Trump uitte zijn frustratie over de onderbreking op zijn social media platform Truth Social, en gaf aan dat hij de voorkeur had gegeven aan een voortzetting van het diner diezelfde avond. Echter, de veiligheidsdiensten legden zich hiertegen, gezien de ernst van de situatie. De president bedankte de Secret Service en de politie voor hun snelle en moedige optreden, en bevestigde dat de schutter was gearresteerd.

Het was opmerkelijk dat dit de eerste keer was dat president Trump het White House Correspondents' Dinner bijwoonde. Traditioneel is de president de eregast van dit evenement, maar Trump had tot nu toe alle edities gemeden. Het Correspondents' Dinner is een jaarlijkse bijeenkomst van pers, politici en beroemdheden, bedoeld om de relatie tussen deze groepen te vieren en tegelijkertijd op een humoristische manier kritiek te leveren. De gebeurtenissen van deze avond werpen echter een donkere schaduw over deze traditie.

Het diner zal binnen dertig dagen worden hervat, maar de nasleep van deze gebeurtenis zal nog lang voelbaar zijn. De focus verschuift nu van humor en kritiek naar veiligheid en de kwetsbaarheid van openbare evenementen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump White House Correspondents' Dinner Secret Service Schietincident Evacuatie Veiligheid

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »