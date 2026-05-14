Chantal Janzen neemt het stokje over bij Kopen Zonder Kijken

Na een emotioneel verzoek van Martijn Krabbé zal Chantal Janzen het tiende seizoen van het populaire programma Kopen Zonder Kijken presenteren.

De televisiewereld is onlangs geschud door een emotionele aankondiging die veel stof heeft doen opwaaien onder zowel fans als collega's. Chantal Janzen , een van de meest geliefde presentatrices van Nederland, heeft officieel bevestigd dat zij het tiende seizoen van het razend populaire programma Kopen Zonder Kijken zal presenteren.

De bekendmaking kwam via Martijn Krabbé, die via Instagram aan zijn volgers liet weten dat Janzen het stokje van hem overneemt. Voor Chantal is dit niet zomaar een nieuwe klus; ze beschouwt het als een enorme eer dat ze deze rol mag vervullen. In een uitgebreide reactie aan RTL Boulevard sprak ze haar oprechte blijdschap uit, maar ook haar diepe respect voor de man die het programma jarenlang met zoveel passie en charisma heeft geleid.

Het is een overdracht die getekend wordt door vriendschap en wederzijds respect, wat de overstap extra bijzonder maakt voor alle betrokkenen. Toch was de beslissing voor Chantal Janzen niet vanzelfsprekend. Ondanks haar liefde voor het format, gaf ze toe dat ze aanvankelijk een dubbel gevoel had bij het aanbod. Ze gaf aan dat ze niet meteen een dikke vette ja had gezegd, simpelweg omdat Kopen Zonder Kijken zo onlosmakelijk verbonden is met de persoonlijkheid van Martijn Krabbé.

In haar ogen is het programma een creatie die volledig bij hem past, waardoor de gedachte om in zijn voetsporen te treden aanvankelijk intimiderend was. Het gevoel dat ze een heilige plek zou betreden, zorgde voor een interne strijd. Echter, de doorslaggevende factor was het persoonlijke verzoek van Martijn zelf. Wanneer een collega die je zo bewondert je vraagt om deze specifieke taak op je te nemen, is het antwoord uiteindelijk een volmondig ja.

Chantal benadrukte dat ze deze verantwoordelijkheid met heel veel liefde en toewijding zal dragen, wetende dat ze de steun van de oorspronkelijke maker heeft. De achtergrond van deze wisseling is hartverscheurend. Begin 2025 maakte Martijn Krabbé het publiek bekend dat hij ongeneeslijk ziek is, een nieuwsbericht dat een schokgolf door het land deed gaan. Deze tragische wending zorgde ervoor dat de presentatie van het negende seizoen op een onconventionele manier werd ingevuld.

In een prachtig gebaar van solidariteit namen maar liefst elf verschillende RTL-presentatoren de taak op zich om het seizoen voort te zetten, waardoor de druk op Martijn werd verlicht terwijl de show kon blijven doorgaan. Ondanks zijn fysieke afwezigheid op het scherm, bleef Krabbé via zijn stem verbonden aan het programma op RTL 4 en Videoland, waar hij als voice-over de kijker bleef begeleiden. Dit zorgde voor een gevoel van continuïteit in een periode van grote onzekerheid.

Het concept van Kopen Zonder Kijken is uniek in het Nederlandse televisiemandschap. De spanning waarbij deelnemers een huis kopen zonder het ooit van binnen te hebben gezien, zorgt voor een dynamiek die perfect aansluit bij de energie van Chantal Janzen. Haar vermogen om empathie te tonen en tegelijkertijd de nodige humor in het proces te brengen, maakt haar tot de ideale opvolger.

Het tiende seizoen markeert niet alleen een mijlpaal in de geschiedenis van het programma, maar ook een nieuw hoofdstuk in de carrière van Janzen, die hiermee bewijst dat ze in staat is om zware, emotionele staven over te nemen en deze om te vormen tot iets positiefs voor de kijker. De overgang van Krabbé naar Janzen symboliseert de kracht van collegialiteit in de mediawereld, waarbij de menselijke maat belangrijker is dan de kijkcijfers





