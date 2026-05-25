Champions League-finale 2025/2026: PSG tegen Arsenal

De Champions League-finale van het seizoen 2025/2026 staat voor de deur. In de eindstrijd treffen de Engelsen de kampioen van afgelopen seizoen. PSG en Arsenal zijn de laatste acht geworden en staan voor de finale. De wedstrijd begint zaterdag 30 mei om 18.00 uur en is live te bekijken op Ziggo Sport. Voor kijkers zonder Ziggo-abonnement is de wedstrijd live en gratis te streamen via Ziggo Sport Free.

De finale van het miljardenbal staat voor de deur. In de Champions League -finale van het seizoen 2025/2026 treffen Paris Saint-Germain en Arsenal elkaar. Waar, wanneer en hoe laat kijk je naar de Champions League -finale tussen beide topteams?

VoetbalPrimeur zoekt het voor je uit. De vreugde is groot bij Arsenal. Voor het eerst sinds 2004 zijn The Gunners kampioen geworden in Engeland. Mikel Arteta en consorten kunnen de feestvreugde nog groter maken, want zij zijn nog één overwinning verwijderd van de eerste Champions League-zege in de clubgeschiedenis.

In de eindstrijd treffen de Engelsen de kampioen van afgelopen seizoen. Opnieuw heeft PSG de finale bereikt en het kan de negende club in de geschiedenis van het toernooi worden die de Champions League voor het tweede seizoen op rij weet te winnen. Onder meer Real Madrid, Ajax en Bayern München deden dat eerder. De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal begint zaterdag 30 mei om 18.00 uur.

De wedstrijd is live te bekijken op Ziggo Sport. Er zal een uitgebreide voorbeschouwing zijn en ook na afloop zal er nagepraat worden. Voor kijkers zonder Ziggo-abonnement is de wedstrijd live en gratis te streamen via Ziggo Sport Free. Waar dat bij de achtste finales, kwartfinales en halve finales niet kon, zal de gehele wedstrijd nu wel te zien zijn via Ziggo Sport Free





'Champions League-winnaar' McBurnie: 'Voor het eerst in mijn leven sprakeloos'Oliver McBurnie heeft zich gekroond tot de matchwinner in de wedstrijd op Wembley in de strijd om Premier League-voetbal . De sterke spits tikte van dichtbij de enige treffer binnen en was daarna in extase. 'Ik ben voor het eerst in mijn leven sprakeloos.

Vrouwen Barcelona winnen voor vierde keer in zes jaar Champions LeagueIn de finale in Oslo is de ploeg van Oranje-international Esmee Brugts met 4-0 te sterk voor OL Lyonnes. De Poolse Ewa Pajor maakt de eerste twee en is topscorer van het toernooi geworden.

Barcelona wint voor de vierde keer de Champions League, met 4-0 op OL LyonBarcelona heeft voor de vierde keer de Champions League gewonnen, voor de derde op rij tegen Lyon. Alle treffers vielen na rust, met Ola Idriss, Salma Paralluelo en Esmee Brugts als doelpuntenmakers. Lionel Messi en Frenkie de Jong vielen buiten de wedstrijd om. Bij dit avontuur maakte Salma Paralluelo haar debuut in de Champions League.

NEC in Champions League-voorronde tegen Olympique Lyon, FK Bodø/Glimt of OlympiakosNEC heeft de derde voorronde van de Champions League bereikt en kan mogelijk uitkomen tegen Olympique Lyon, FK Bodø/Glimt of Olympiakos. Daarnaast gaat NEC in de pot met een winnaar van de tweede voorronde.

