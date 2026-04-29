Champions League: Arsenal domineert bij Atlético Madrid in halve finale

Arsenal heeft een sterke eerste helft neergezet in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Champions League. Ondanks het balbezit en de aanvallende intenties blijft de score nog ongewijzigd. Daarnaast een overzicht van ander voetbalnieuws.

De tweede halve finale van de Champions League tussen Atlético Madrid en Arsenal is begonnen. Na een eerste helft in Madrid is het duidelijk dat Arsenal de wedstrijd domineert, met veel balbezit en aanvallende intenties.

Atlético Madrid heeft daarentegen moeite om het spel te maken en creëert nauwelijks kansen. Het slordige spel van de thuisploeg, met name het ondoordachte lange bal spel van doelman Oblak, leidt tot constante onrust. Binnen de gelederen van Arsenal schitteren Ødegaard en Madueke. Madueke lijkt zijn oude vorm van PSV terug te vinden, wat een positieve ontwikkeling is gezien de aanvankelijke kritiek van Arsenal-fans.

De beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om een penalty toe te kennen na een overtreding op Gyökeres door Hancko zal ongetwijfeld tot discussie leiden, aangezien de val van Gyökeres niet overtuigend was. Arsenal blijft druk zetten en creëert kansen, maar de score blijft vooralsnog ongewijzigd. Madueke was dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging rakelings langs de paal. De wedstrijd kende een levendige start met een hoog tempo en kansen over en weer, maar is nu iets kalmer geworden.

Ødegaard is een belangrijke speler op het middenveld van Arsenal, hij claimt vrijwel elke aanval voor zich. Aan de kant van Atlético Madrid probeert Álvarez het met een mooie actie, maar zijn schot wordt gekeerd door doelman Raya. Atlético Madrid zakt terug in een 5-3-2 formatie, in de hoop de druk van Arsenal te weerstaan. Naast de wedstrijd zelf zijn er ook andere ontwikkelingen in de voetbalwereld.

PSG moet Achraf Hakimi missen in de return tegen Bayern München. Het slechte weer dat in Madrid werd voorspeld, is tot nu toe meegevallen. Gabriel Martinelli staat in de basis bij Arsenal, terwijl Eberechi Eze op de bank begint. Jurriën Timber is nog steeds geblesseerd en ontbreekt in de selectie.

Er was bezorgdheid over Mohamed Salah, maar zijn blessure valt mee en hij kan mogelijk nog afscheid nemen in stijl bij Liverpool. Esteban Andrada is voor dertien duels geschorst na een gewelddadige actie. Mychajlo Moedryk vecht zijn dopingstraf aan bij het CAS. De trainers van Atlético Madrid en Arsenal, Diego Simeone en Mikel Arteta, staan bekend om hun pragmatische speelstijl, in contrast met de aanvallende filosofie van Paris Saint-Germain en Bayern München.

De wedstrijd belooft een interessante confrontatie te worden tussen twee verschillende voetbalvisies





Champions League Atlético Madrid Arsenal Voetbal Mikel Arteta Diego Simeone Ødegaard Madueke Danny Makkelie

