Centraal Station Roosendaal Heropend Na Vondst Verdacht Pakket

Het centraal station in Roosendaal is weer geopend na de ontruiming vanwege de vondst van een verdacht pakket. De politie onderzoekt het object en forensisch onderzoek staat gepland. De trein en de omgeving zijn afgezet.

Het centraal station van Roosendaal is weer geopend na de vondst van een verdacht pakket op maandagavond. De politie heeft het pakket in beslag genomen en startte direct een onderzoek.

Een explosievenverkenner werd ingezet om te bepalen of het om loos alarm ging of dat er daadwerkelijk sprake was van een gevaarlijke situatie. Het station werd volledig afgesloten met linten en ontruimd om de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen.

De woordvoerder van de politie benadrukte dat er op dat moment nog geen duidelijkheid was over de aard van het voorwerp en of er gevaar dreigde.

Het forensisch onderzoek zal de komende dagen plaatsvinden, waarbij ook de trein waarin het pakket werd aangetroffen, grondig wordt onderzocht. De politie kon nog niet specificeren om wat voor object het ging, maar benadrukte dat het voorwerp op die plek niet thuishoorde.

De veiligheidsmaatregelen werden genomen als voorzorgsmaatregel.





