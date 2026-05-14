Celtic Penalty Decision Sparks Criticism in Scotland

The penalty decision given to Celtic in their 2-3 win against Motherwell has sparked criticism from both teams and their managers. The penalty was awarded after a VAR review, with Motherwell midfielder Sam Nicholson claiming it was a 'shame for the game' and 'not a penalty'. Hearts manager Derek McInnes also questioned the decision, stating 'it seems like it was given to Celtic'. The result of the match will determine the Scottish champion, with a final showdown between Hearts and Celtic on Saturday.

In Schotland is ongeloof gereageerd op de penalty die Celtic woensdagavond kreeg in de 2-3 overwinning tegen Motherwell . Celtic stond in de 95e minuut gelijk, maar wist dankzij een opmerkelijke penalty alsnog te scoren.

Door het moment is het titelsprookje van Hearts uitgesteld en spelen de teams zaterdag tegen elkaar in een wedstrijd die de kampioen van Schotland moet bepalen. De penalty kan vanuit het kamp van Hearts en Motherwell rekenen op veel kritiek.

'Ik ben in totale shock', begint Motherwell-manager Jens Berthel Askou na de wedstrijd voor de camera van Sky Sports. Motherwell-middenvelder Sam Nicholson kreeg de bal laat in de wedstrijd op zijn arm, waarna Celtic een penalty kreeg na inmenging van de VAR.

'Wat zijn we hier aan het doen? Ik dacht dat ik alles gezien had dit seizoen, maar blijkbaar niet. Het is een schande voor het spel. het was een fantastische wedstrijd, dat het dan zo eindigt, voelt niet als de realiteit. Ik snap niet hoe dit een penalty is, zelfs als de bal zijn hand raakt.

', Ook Hearts-manager Derek McInnes snapt de beslissing niet. 'Nu ik het opnieuw heb gezien, vind ik het walgelijk. Ik denk niet dat dit een penalty is. Als ik Motherwell ben, zou ik erg teleurgesteld zijn.

Het lijkt alsof hij gegeven is aan Celtic. Zij hebben heel veel geluk gehad.

', Door het resultaat wacht een absolute finale tussen Hearts en Celtic op zaterdag. Als Celtic de wedstrijd wint, worden zij gekroond tot kampioen van Schotland. Voor Hearts zou een gelijkspel al genoeg zijn.

'Het wordt een fantastische wedstrijd. We zijn blij dat we er onderdeel van zijn. We moeten nu de kampioen verslaan', besluit McInnes





