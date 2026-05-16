Celtic heeft zich voor de 56ste keer tot kampioen van Schotland gekroond

De Schotse club Celtic heeft zich op zondag 23 mei voor de 56ste maal tot kampioen van Schotland gekroond nadat er een van de spannendste titelsmochten tot nu toe in Schotland rondliep. Ze leidden alom de spanning op tot een dramatisch eind.

Celtic heeft zich met een 3-1 zege op Hearts voor de 56ste keer tot kampioen van Schotland gekroond. Het deed dit met een prachtige finish in de 89ste minuut waarin het zijn ploeggenoten tretadeerde.

Bijna heel Schotland verheugde zich al op een kampioenschap voor het verrassende Heart of Midlothian, de ploeg uit Edinburgh die de hegemonie van Celtic en Rangers uit Glasgow na 41 jaar leek te gaan verbreken. Echter, de droom van het hart begon bij Celtic te stranden met een late intikker van Daizen Maeda. Callum Osmand zorgde vervolgens voor de 3-1 door de 90+6 minuten te scoren





