Celstraf geëist tegen 23-jarige Vlaardinger voor grootschalige seksuele afpersing

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel tegen een man die zeven jonge vrouwen afperste met naaktfoto's en voor ruim 15.000 euro oplichtte.

Een 23-jarige man uit Vlaardingen staat terecht voor een reeks ernstige gevallen van seksuele afpersing die een grote impact hebben gehad op het leven van minstens zeven jonge vrouwen. Het Openbaar Ministerie heeft maandag tijdens een zitting in de rechtbank van Zutphen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De verdachte, die in oktober 2025 werd aangehouden, heeft in de rechtbank schuld bekend en verklaarde oprecht spijt te hebben van zijn daden. De afpersingen vonden plaats in de periode tussen november 2022 en juli 2025, waarbij de man doelgericht te werk ging om zijn slachtoffers in een benarde positie te brengen. De werkwijze van de verdachte was geraffineerd en meedogenloos. Door op slinkse wijze inloggegevens van de slachtoffers te verkrijgen, wist hij toegang te krijgen tot de privéfoto's op hun smartphones. In andere gevallen misbruikte hij beelden die in een vertrouwelijke sfeer waren gemaakt, zoals bij een ex-vriendin. Onder dreiging van het verspreiden van deze seksueel getinte beelden naar familie, vrienden, onderwijsinstellingen of werkgevers, dwong hij de vrouwen tot het overmaken van grote sommen geld. Het bleef niet enkel bij dreigementen; in sommige gevallen zette de man zijn woorden kracht bij door daadwerkelijk naaktfoto's naar familieleden, waaronder een moeder van een slachtoffer, te sturen. De slachtoffers, die allen tussen de 20 en 25 jaar oud waren, betaalden in totaal vele honderden euro's uit pure angst voor reputatieschade en sociale uitsluiting. Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie is gebleken dat het totale buitgemaakte bedrag ruim 15.000 euro bedraagt. De verdachte heeft dit geld niet gebruikt voor levensonderhoud, maar heeft alles vergokt. Naast de aanklachten voor afpersing en oplichting, wordt de man daarom ook beschuldigd van witwassen. De slachtoffers zijn verspreid over het hele land woonachtig, met aangiftes uit steden als Oss, Breda, Doetinchem, Nijmegen, Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden. De officier van justitie benadrukte tijdens de zitting de grote emotionele schade die de man heeft aangericht door de privacy van de vrouwen op grove wijze te schenden. Naast de geëiste gevangenisstraf heeft het OM ook een strikt contactverbod geëist om de veiligheid en rust van de slachtoffers voor de toekomst te waarborgen. De rechter zal op een later moment uitspraak doen in deze zaak, waarbij de ernst van de digitale afpersing en de systematische aard van de oplichting zwaar zullen meewegen in het uiteindelijke vonnis





