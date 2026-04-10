Celeste Plak ontbreekt in selectie Nederlands volleybalteam deze zomer

Diagonaalspeelster Celeste Plak heeft zich niet beschikbaar gesteld voor het Nederlands volleybalteam deze zomer, zo meldt de volleybalbond. Fleur Savelkoel, Hester Jasper en Nova Marring keren terug in de selectie na blessureleed.

Volleybalster Celeste Plak zal deze zomer niet te bewonderen zijn in het shirt van het Nederlands volleybalteam. De volleybalbond heeft bevestigd dat de 30-jarige diagonaalspeelster zich niet beschikbaar heeft gesteld voor de komende wedstrijden, waaronder de Four Nations Cup en de Volleyball Nations League . Bondscoach Felix Koslowski heeft Plak niet opgenomen in de 'longlist' voor deze belangrijke periode.

Het EK volleybal, dat van 21 augustus tot en met 6 september op de kalender staat, zal dus ook zonder haar plaatsvinden. De bond gaf als verklaring dat Plak heeft aangegeven deze zomer niet te kunnen spelen. Dit is niet de eerste keer dat Plak een zomer aan zich voorbij laat gaan. In 2020 nam ze een volledige pauze van de topsport, destijds ingegeven door een gebrek aan motivatie. Na haar terugkeer in 2021 was ze echter een vaste waarde in het team, met deelnames aan het EK van 2023, waar Oranje brons behaalde, en de Olympische Spelen van Parijs. Haar afwezigheid is een gemis voor het team, maar de selectie heeft ook een aantal positieve ontwikkelingen te melden.\Fleur Savelkoel, eveneens 30 jaar en passer/loper, keert terug in de selectie na een periode van blessureleed. Savelkoel kampte de afgelopen jaren met knieblessures, maar lijkt nu weer fit genoeg om een bijdrage te leveren. Ook Hester Jasper en Nova Marring maken hun rentree na het overwinnen van blessures. Bondscoach Koslowski kijkt uit naar de komende periode met een mix van ervaren krachten en jonge talenten. Volgens Koslowski bestaat de 'longlist' voor de VNL uit een solide kern die zich vorig jaar sterk heeft ontwikkeld, een groep ervaren speelsters die hun waarde al jaren bewijzen, en jonge speelsters met het potentieel om uit te groeien tot topspeelsters. De Four Nations Cup, een belangrijk voorbereidingstoernooi, wordt van 22 tot en met 24 mei in eigen land gespeeld. De Volleyball Nations League, een prestigieuze competitie, begint op 4 juni met het eerste weekend. De focus ligt nu op het bouwen van een sterk team dat in staat is om te presteren op het hoogste niveau, ondanks het ontbreken van een speelster van de kaliber Celeste Plak.\De afwezigheid van Celeste Plak, een ervaren en belangrijke speelster, roept ongetwijfeld vragen op over de impact op het team. Haar ervaring en kwaliteiten zullen gemist worden. Toch biedt dit ook kansen voor andere speelsters om zich te bewijzen en een belangrijke rol te spelen. De komst van Fleur Savelkoel, Hester Jasper en Nova Marring geeft de selectie nieuwe impulsen en voegt extra diepte toe. Bondscoach Koslowski zal de komende weken hard werken om een sterk team te smeden dat klaar is voor de uitdagingen van de Four Nations Cup, de Volleyball Nations League en uiteindelijk het EK. De selectie is een mix van ervaring en jeugd, en de bondscoach lijkt vertrouwen te hebben in de mogelijkheden van zijn team. Het is nu aan de speelsters om te laten zien wat ze waard zijn en om te strijden voor succes. De fans kijken reikhalzend uit naar de wedstrijden en hopen op mooie prestaties van het Nederlands volleybalteam, ook zonder de aanwezigheid van Celeste Plak deze zomer. De focus ligt op het creëren van een hecht team dat klaar is om de uitdagingen aan te gaan en de Nederlandse volleybaltrots hoog te houden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gelderse ziekenhuizen nemen maatregelen na hack bij medisch softwarebedrijfNederlands softwarebedrijf ChipSoft, dat zorgsystemen levert aan huisartsenpraktijken en ziekenhuizen, is getroffen door een hack met gijzelsoftware.

Read more »

Nederlands elftal hoeft niet te vrezen voor Zweedse play-offheld: 'Ik ben in shock'Een flinke tegenvaller voor Gustav Lundgren. De rechtsbenige vleugelaanvaller van Zweden heeft een zware achillespeesblessure opgelopen en moet hierdoor noodgedwongen een streep zetten door het komende WK, met het Nederlands elftal als één van de tegenstanders.

Read more »

WK-titel voor Oranje: meestervoorspeller voorziet Nederlands succes in AmerikaHet Nederlands elftal wordt komende zomer in Amerika wereldkampioen. Althans, dat voorspelt de Duitse econoom Joachim Klement. Klement doet niet zomaar aannames, aangezien hij de vorige drie WK-winnaars goed voorspeld had.

Read more »

Opa Wim (80+) wil Nederlands kampioen marathon worden in RotterdamWim Oudejans, 80+, wil zondag in Rotterdam Nederlands kampioen marathon worden in zijn leeftijdscategorie en het Nederlands record verbreken. Na een pauze van twintig jaar keert hij terug naar de marathon. Hij begon op zijn vijftigste met hardlopen en verzamelde in de afgelopen dertig jaar 42 NK-medailles en 4 Europese medailles.

Read more »

Lof voor uniek Nederlands talent (18): 'Groot, sterk en een geweldig linkerbeen'John van den Brom voorziet een mooie toekomst voor FC Twente-parel Ruud Nijstad. Volgens de trainer van de Tukkers heeft de jonge centrale verdediger alles in zich om een grote voetballer te worden. Hoewel de voorwaarden er zijn moet de achttienjarige Nijstad nog wel leren, stelt Van den Brom.

Read more »

Heipoort Dansteam Klaar voor Nederlands Kampioenschap GardedansenHet dansteam van CV De Heipoort uit Helmond bereidt zich voor op het Nederlands Kampioenschap gardedansen. De dansmarietjes, voor wie carnaval en wedstrijddansen samengaan, trainen hard om hun vaardigheden te perfectioneren. De wedstrijd is een belangrijk moment om de passie voor dansen te tonen.

Read more »