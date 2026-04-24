Ceballos buiten selectie Real Madrid, Ajax toont serieuze interesse

Dani Ceballos is niet opgenomen in de selectie van Real Madrid voor het duel met Real Betis om ‘technische redenen’. Tegelijkertijd toont Ajax concrete interesse in de Spaanse middenvelder, die mogelijk op zoek is naar een nieuwe club na onenigheid met trainer Álvaro Arbeloa. Ook Aurélien Tchouaméni ontbreekt door een blessure.

Real Madrid heeft de selectie voor de komende wedstrijd tegen Real Betis vrijgegeven, maar verrassend genoeg ontbreken twee bekende namen in de lijst: Dani Ceballos en Aurélien Tchouaméni .

De afwezigheid van Tchouaméni is het gevolg van een late terugval, veroorzaakt door pijn in zijn linker kuit. Dit is een tegenslag voor de ploeg, aangezien Tchouaméni een belangrijke speler is op het middenveld. Ceballos daarentegen, is niet geselecteerd om zogenaamde ‘technische redenen’, wat suggereert dat hij momenteel niet in de plannen van trainer Álvaro Arbeloa past. Deze beslissing onderstreept de beperkte rol die Ceballos op dit moment binnen de selectie van Real Madrid inneemt.

Na een blessure heeft de middenvelder nog geen speelminuten gekregen en zat hij de afgelopen vier wedstrijden op de bank zonder in actie te komen. Dit gebrek aan speeltijd, in combinatie met de ‘technische redenen’ voor zijn afwezigheid, wijst sterk op een mogelijk vertrek uit de Spaanse hoofdstad. De afwezigheid van Ceballos komt niet als een complete verrassing, gezien de recente ontwikkelingen en geruchten.

Eerder waren al andere belangrijke spelers afwezig door blessures, waaronder Rodrygo, Thibaut Courtois, Éder Militão en Arda Güler. Deze reeks blessures en afwezigheden maakt de selectie voor de wedstrijd tegen Real Betis aanzienlijk dunner. Echter, de situatie rond Ceballos lijkt meer te maken te hebben met een conflict of ontevredenheid binnen de club. Er doen berichten de ronde dat er sprake is van grote onenigheid tussen de trainer en de speler.

Deze onenigheid zou mede veroorzaakt zijn door een recente Instagram Story die Ceballos plaatste. In de Story deelde hij een foto uit de sportschool, begeleid door het nummer ‘Karma’ van de artiest Beno Real. Verschillende Spaanse kranten interpreteren dit als een bewuste keuze van Ceballos, verwijzend naar de songtekst die een boodschap van loslaten, zelfreflectie en het herkennen van valse vrienden bevat.

De tekst van het nummer suggereert dat Ceballos zich bewust is van negatieve energie om hem heen en dat hij ervoor kiest om afstand te nemen van mensen die hem niet goed gunnen. De interesse in Ceballos is niet onopgemerkt gebleven. Vooral Ajax lijkt zeer geïnteresseerd in het aantrekken van de Spaanse middenvelder. Betrouwbare journalist Matteo Moretto van Marca meldde afgelopen week al dat Ajax nadrukkelijk in de race is voor Ceballos.

Deze informatie werd vervolgens bevestigd door Fabrizio Romano, een andere gerenommeerde transferjournalist. Er zouden zelfs al concrete gesprekken gevoerd zijn tussen Ajax en Real Madrid over een mogelijke transfer. De speculaties over een vertrek van Ceballos nemen dus toe, en Ajax lijkt de meest waarschijnlijke bestemming te zijn. De situatie is complex, maar het lijkt erop dat Ceballos niet meer de toekomst heeft bij Real Madrid.

Zijn afwezigheid in de selectie, de ‘technische redenen’ en de geruchten over onenigheid met de trainer, wijzen allemaal in de richting van een vertrek. De Instagram Story met het nummer ‘Karma’ lijkt de spanningen verder te versterken en de boodschap van Ceballos te onderstrepen: hij is klaar om een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te beginnen. De komende dagen zullen uitwijzen of Ajax erin slaagt om Ceballos naar Amsterdam te halen en hem een nieuw perspectief te bieden





