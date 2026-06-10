CDA'er vertrekt na beschuldigingen in Tiel, wethouders van Pro onschuldig, maar andere wethouders willen geen onderzoek

De CDA'er heeft na slechts een jaar in functie te zijn geweest, besloten te vertrekken uit Tiel. NRC meldde op basis van een vertrouwelijk document van Van der Meijden dat wethouders in Tiel betrokken zouden zijn geweest 'bij zaken uit het straf- en bestuursrecht'. De wethouders van Pro zijn onschuldig verklaard, maar de andere wethouders en waarnemend burgemeester willen geen onafhankelijk onderzoek. Hierdoor zijn de wethouders van de VVD en de Partij van de Burgers per direct mee gestopt. De crisis heeft ook de formatie voor een nieuw college stil gelegd.

De CDA 'er vertrok in maart 2025 na slechts een jaar in functie te zijn geweest. NRC meldde op basis van een vertrouwelijk document van Van der Meijden dat wethouders in Tiel betrokken zouden zijn geweest 'bij zaken uit het straf- en bestuursrecht'.

Namen en andere details werden niet genoemd. Naar aanleiding van het artikel stelden de twee wethouders van Pro onschuldig te zijn. Dave Verbeek en Jur Marringa eisten een onafhankelijk onderzoek, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders en waarnemend burgemeester Van Egmond daar niet aan meewerken. Verbeek en Marringa besloten daarom gisteren op te stappen.

In de raadsvergadering van gisteravond bleek dat ook de drie overgebleven wethouders er per direct mee ophouden. Het gaat om VVD'er Remco Dijkstra en beide bestuurders van de Partij van de Burgers, Frank Groen en Carla Kreuk-Wildeman. Volgens Wim de Boer, de fractievoorzitter van de Partij van de Burgers, is er een 'onveilige werksituatie' ontstaan voor de wethouders, schrijft.

Door de reconstructie in NRC zouden verschillende 'verdenkingen, geruchten en insinuaties' zijn ontstaan, terwijl de wethouders niet zouden kunnen reageren 'zonder bestuurlijke grenzen te overschrijven'. Hij vindt dat 'duidelijk moet zijn waarop de beschuldigingen en insinuaties zijn gebaseerd'. De fractievoorzitter van de VVD heeft een soortgelijke verklaring en zegt dat wethouder Dijkstra wordt teruggetrokken omwille van de 'sociale veiligheid'. Door de crisis ligt ook de formatie voor een nieuw college stil





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CDA Tiel Beschuldigingen Onderzoek Formatie Crisis

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