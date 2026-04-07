CDA en ChristenUnie willen Ye de toegang tot Nederland weigeren

De ChristenUnie en het CDA willen dat Nederland rapper Ye (Kanye West) de toegang weigert, net als het Verenigd Koninkrijk. Reden is zijn antisemitische uitspraken. Ze benadrukken dat er geen ruimte is voor antisemitisme op Nederlandse podia.

De ChristenUnie en het CDA pleiten ervoor dat Nederland , net als het Verenigd Koninkrijk, rapper Ye (ook bekend als Kanye West ) de toegang weigert. Ye staat gepland om begin juni twee concerten te geven in Arnhem. Mirjam Bikker van de ChristenUnie verklaarde: Wat mij betreft komt hij ons land niet binnen. Tijs van den Brink van het CDA reageerde: Het zou vreemd zijn als het Verenigd Koninkrijk hem weigert op grond van antisemitisme en hij een land verderop wel naar binnenkomt.

Hij voegde eraan toe: Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar biedt nooit ruimte voor haatzaaien of het ontkennen van de Holocaust. Juist daarom dragen organisatoren verantwoordelijkheid voor wie zij een podium geven: in Nederland is geen plaats voor antisemitisme, op geen enkel podium. \De Britse autoriteiten hebben Ye dinsdag te verstaan gegeven dat hij het land niet in mag. De reden voor de weigering is zijn verleden met antisemitische uitspraken. Bikker benadrukte haar bezorgdheid over de toename van antisemitisme in Europa en zei dat dit haar waakzaam maakt. Van den Brink uitte namens het CDA grote zorgen over Ye's komst. Hij benadrukte dat de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is, maar dat het geen ruimte biedt voor haatzaaien of het ontkennen van de Holocaust. Organisatoren van evenementen in Nederland worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat er geen ruimte is voor antisemitisme op podia. Ye zelf heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Dit is echter geen reden voor de partijen om de weigering ongedaan te maken. De politieke partijen benadrukken dat het van groot belang is om de grenzen te bewaken en het toelaten van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien en antisemitisme te voorkomen. \De oproep van de ChristenUnie en het CDA komt op een moment dat er wereldwijd discussie is over de grens van de vrijheid van meningsuiting, vooral in relatie tot haatzaaien en discriminatie. De partijen vinden het belangrijk om een duidelijk signaal af te geven dat antisemitisme in Nederland niet getolereerd wordt en dat er consequenties verbonden zijn aan het verspreiden van haatzaaiende boodschappen. De weigering van de Britse autoriteiten om Ye toe te laten, zien de partijen als een voorbeeld dat gevolgd moet worden. Ze benadrukken dat het niet logisch zou zijn als Ye in het ene land geweigerd wordt, maar in een ander land wel toegelaten. De partijen willen voorkomen dat Nederland een platform wordt voor iemand die antisemitische uitlatingen heeft gedaan. De politici benadrukken dat het belangrijk is om te handelen in lijn met de Europese waarden en dat haatzaaien en discriminatie geen plaats mogen hebben in de samenleving. De discussie over Ye's komst naar Nederland laat zien hoe actueel de kwestie van antisemitisme en de rol van organisatoren in het creëren van een veilige en inclusieve omgeving is. Ze willen voorkomen dat er in Nederland geen ruimte is voor antisemitisme, en dat dit niet op een podium mag plaatsvinden





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kanye West Ye CDA Christenunie Antisemitisme Toegangsweigering Haatzaaien Vrijheid Van Meningsuiting Nederland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wereldmedia genieten mee van PSV: 'Een nieuw tijdperk in Nederland'Het vroegste kampioenschap in Nederland ooit ging zondag de wereld over. In grote voetballanden als Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk werd geschreven over de landstitel van PSV. Niet alleen waren er complimenten voor de Eindhovenaren, maar ook kritiek op Feyenoord en Ajax.

Read more »

Vertrekkende Eredivisie-trainer spreekt voorkeur uit: 'Wil in Nederland blijven'Maurice Steijn hoopt ook volgend seizoen als trainer actief te zijn in Nederland. Dat heeft de oefenmeester zelf verteld na afloop van het doelpuntloze gelijkspel tussen NAC Breda en 'zijn' Sparta Rotterdam. Steijn vertrekt na dit seizoen bij de Rotterdammers, maar er is nog niks bekend over een nieuwe club.

Read more »

Historische titel geen verrassing voor PSV: 'Bayern van Nederland geen vloekwoord'Directeur voetbalzaken van PSV Earnest Stewart staat niet te kijken van de derde titel op rij van PSV. De Eindhovenaren werden de vroegste kampioen ooit, maar dat kwam niet als een verrassing voor de Amerikaan.

Read more »

Paasvuren in Noord- en Oost-Nederland ondanks strengere regelsTraditionele paasvuren in het noorden en oosten van Nederland zijn ondanks strengere regels en hogere kosten weer ontstoken. Organisatoren worstelen met stikstofwetgeving, veiligheidsmaatregelen en kosten, wat in sommige plaatsen tot afgelasting heeft geleid. De gemeenschapszin en populariteit van de paasvuren blijven echter groot, met zelfs een nieuw paasvuur in Visvliet.

Read more »

Herman Koch's 'Het Diner' Gratis Beschikbaar voor Heel Nederland Leest CampagneDe bestseller 'Het Diner' van Herman Koch staat centraal in de Heel Nederland Leest campagne in november. Het boek wordt gratis verspreid om lezen te bevorderen, met speciale edities en een tv-programma.

Read more »

Nederland koopt vijfde Patriot-systeem voor luchtverdedigingHet systeem is bedoeld om Nederland en bondgenoten te beschermen bij aanvallen vanaf grote hoogte en afstand.

Read more »