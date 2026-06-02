Catharina Ziekenhuis Eindhoven realiseert ruim 33 miljoen euro overschot

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven sloot het jaar 2025 af met een overschot van 33,2 miljoen euro. Het behoort daarmee tot de financieel sterkste reguliere ziekenhuizen van Nederland. De stijgende patiëntenaantallen wijzen op een groeiende zorgvraag, waaraan het ziekenhuis probeert aan te passen door digitalisering en betere planning. Ook Brabantse collegae scoorden goed in een financiële stresstest, behalve het Bernhoven Ziekenhuis dat passende zorg levert.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft het afgelopen jaar een overschot van 33,2 miljoen euro gerealiseerd, volgens het jaarverslag van 2025. Dit positioneert het ziekenhuis als een van de financieel best presterende reguliere instellingen in Nederland.

Een woordvoerder benadrukt dat een goed financieel resultaat vooral betekent dat de benodigde zorg tijdig en kwalitatief kon worden geleverd, niet noodzakelijkerwijs dat er veel zieken waren. De gestegen patientenaantallen, onder meer in de cardiologie en oncologie, wijzen op een groeiende zorgvraag in de regio. Door slimme projecten zoals digitalisering en betere planning kon het ziekenhuis de capaciteit uitbreiden. De cijfers tonen een stijging van behandelingen: 30.771 cardiologische patiënten (+1.869), 21.716 oncologische patiënten (+1.385).

Ook opnames en dagbehandelingen namen toe van 47.758 naar 48.639, en poliklinische bezoeken van 412.769 naar 414.750. Het ziekenhus scoort hoog in patiënttevredenheid en verzekeraarsbeoordelingen, zelfs een tweede plaats nationaal. Een onafhankelijke stresstest van accountancybureau BDO plaatste het Catharinaziekenhuis in de top tien van financiële fitheid. Opvallend is dat bijna alle Brabantse ziekenhuizen die meedeelden ook in die top tien staan.

Eén Brabants ziekenhuis, het Bernhoven Ziekenhuis in Uden, stond echter op de laatste plek. Dit komt doordat het als enige in Nederland zogenaamd 'passende zorg' levert, wat betekent dat patiënten niet meer zorg krijgen dan strikt nodig. Dit resulteert in lagere declaraties en omzet, maar past wel binnen een duurzame zorgvisie. Het overschot van het Catharina Ziekenhuis wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Volgens de woordvoerder is een gezonde financiële basis essentieel voor toekomstige investeringen, met name in bouwkundige aanpassingen om de zorginfrastructuur de komende jaren up-to-date te houden voor een blijvend groeiende vraag





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Catharina Ziekenhuis Eindhoven Overschot Jaarverslag 2025 Financiële Prestaties Zorgvraag

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