Catharina Ziekenhuis Eindhoven kampt met stroomstoring: acute operaties mogelijk uitgesteld

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft dinsdag te maken met een aanhoudende stroomstoring, waardoor acute operaties mogelijk uitgesteld moeten worden. De storing heeft gevolgen voor de reguliere operaties, terwijl er overleg is met omliggende ziekenhuizen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven , Nardo van der Meer, heeft aangegeven dat de kans groot is dat patiënten die dinsdag een acute operatie nodig hebben, bijvoorbeeld na een ongeval, niet met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Dit komt door een aanhoudende stroomstoring die het ziekenhuis al urenlang teistert. De storing heeft gevolgen voor de reguliere operaties, waarbij alle niet-acute geplande operaties zijn uitgesteld en patiënten op de hoogte worden gebracht van de situatie en een nieuwe afspraak krijgen. De focus ligt op het garanderen van de veiligheid van patiënten en het waarborgen van de acute zorg , waarbij er overleg plaatsvindt met omliggende ziekenhuizen om eventuele ondersteuning te bieden.

De problemen begonnen dinsdagochtend om zeven uur met een maandelijkse geplande oefening om het noodnetwerk van het ziekenhuis te testen. Ironisch genoeg verliep de test zelf probleemloos. De storing deed zich voor toen het reguliere elektriciteitsnetwerk de stroomvoorziening weer moest overnemen. Het systeem faalde, waardoor het ziekenhuis noodgedwongen moest overschakelen op het noodnetwerk, dat eveneens problemen bleek te hebben. De bestuursvoorzitter benadrukt dat het niet uitvoeren van acute operaties deel uitmaakt van het veiligheidsprotocol wanneer problemen met de stroomvoorziening langer duren. Het ziekenhuis is inmiddels druk bezig met het opsporen van de oorzaak van de stroomstoring en het zoeken naar een oplossing. Er wordt gespeculeerd over een defecte accu die cruciaal is voor het functioneren van het netwerk, maar dit wordt nog verder onderzocht. De poliklinische afspraken kunnen vooralsnog wel gewoon doorgaan, evenals de acute operaties die in de ochtend nog doorgingen. De prioriteit ligt bij het zo snel mogelijk herstellen van de stroomvoorziening en het minimaliseren van de impact op de patiëntenzorg.

De situatie heeft aanzienlijke gevolgen voor de patiënten. Alle geplande operaties die niet acuut zijn, zijn geannuleerd, wat voor de betrokken patiënten zeer vervelend is. Zij worden individueel geïnformeerd en er wordt meteen een nieuwe datum voor hun operatie gepland. Van der Meer heeft aangegeven dat er intensief contact is met de omliggende ziekenhuizen, met name in Geldrop, Veldhoven en Helmond, om te kijken of zij ondersteuning kunnen bieden. Er is een reële kans dat ambulances patiënten uit voorzorg niet naar het Catharina Ziekenhuis zullen brengen vanwege de aanhoudende storing. De bestuursvoorzitter verwacht dat de problemen nog op dinsdag zullen worden opgelost. De stroomstoring toont het belang van regelmatige tests aan. Zo worden we bij oefeningen toch nog verrast. Het bewijst het belang van blijven testen





