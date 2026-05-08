Casper van Uden klaar voor Giro 2026 na moeilijke periode: 'Weer honderd procent in vorm'

Casper van Uden, sprintkopman van Picnic-PostNL, is klaar voor de Giro van 2026 na een moeilijke periode. Na zijn overwinning in de Ronde van Turkije is hij weer in topvorm en heeft hij een nieuwe sprinttrein opgebouwd. De Nederlandse sprinter hoopt zijn oude glorie terug te vinden in de Giro.

Naast Dylan Groenewegen is er nog een andere Nederlander die vandaag in de sprint op de roze trui aas. Na zijn doorbraak in de Giro van 2025 eindigde Casper van Uden in geen enkele koers meer in de top vijf, maar vlak voor de Giro van 2026 lukte het de sprintkopman van Picnic-PostNL om weer te winnen.

In de Ronde van Turkije sprintte hij naar de zege in rit vijf, waar hij liet zien dat zijn snelheid er nog altijd zit. Dat was een mooie dag en goed voor de moraal zo voor de Giro, vertelde Van Uden aan de vooravond van deze Giro. De sprinttroef van de Nederlandse ploeg zocht door de moeilijke periode naar antwoorden.

Natuurlijk is het af en toe echt kloten als je koersen gewonnen hebt op het hoogste niveau en er daarna niet echt meer aan te pas komt. Het is wel gek als topsporter. In een kantoorbaan of in een normaal leven heb je een wat vlakkere lijn in hoogte- en dieptepunten. Bij ons zijn de pieken heel erg hoog, maar de dalen ook heel diep.

De zegeloze periode had te maken met twee dingen: hij verloor zijn vaste sprintaantrekker Bram Welten na de Giro van vorig jaar vanwege hernia-achtige klachten en hij raakte zelf in een neerwaartse spiraal. De fysieke klachten bij Van Uden zijn achter de rug, na een rustige opbouw richting de Giro is hij weer honderd procent in vorm.

Daarnaast is er in de laatste maanden gewerkt aan het opzetten van een nieuwe sprinttrein, met onder anderen oud-postbode bij nota bene PostNL Timo de Jong als voorlaatste pion. Sean Flynn is de laatste man die Van Uden afzet. De voorbereidingen voor de Giro zijn grondig geweest. Van Uden heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan zijn conditie en mentale sterkte.

Hij heeft zijn vertrouwen herwonnen en is vastbesloten om weer te laten zien wat hij waard is. De Nederlandse ploeg heeft grote verwachtingen van hun sprintkopman. Met een sterke sprinttrein achter hem, waaronder ervaren renners als Timo de Jong en Sean Flynn, heeft Van Uden alle kansen om succesvol te zijn in deze editie van de Giro.

De concurrentie is groot, met renners als Dylan Groenewegen en andere internationale sprinters, maar Van Uden is vastberaden om zijn plaats terug te veroveren. De Giro van 2026 belooft een spannende strijd te worden, met Van Uden als een van de Nederlandse hoopdragers. De fans mogen zich verheugen op een spectaculaire wedstrijd, waarin de Nederlandse sprinters hun beste beentje voor zullen zetten. De vooruitzichten zijn positief, en de ploeg is er klaar voor om te strijden voor de overwinning.

Het zal een test zijn voor Van Uden om te zien of hij zijn oude vorm terug kan vinden en of hij de druk van de concurrentie aankan. Met zijn ervaring en het vertrouwen van zijn ploeg achter hem, is hij echter goed voorbereid op de uitdagingen die komen zullen. De Giro van 2026 zal een belangrijke mijlpaal zijn in de carrière van Casper van Uden.

Het is een kans voor hem om te bewijzen dat hij nog steeds een van de beste sprinters ter wereld is en om zijn plaats in de wielerwereld te herbevestigen. De Nederlandse fans zullen hun sprinter ongetwijfeld steunen en hopen op een succesvolle Giro voor hun landgenoot





