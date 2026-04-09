Casper van Eijck keert terug bij Feyenoord om medische staf te versterken

Casper van Eijck, oud-clubarts van Feyenoord, keert terug om de medische staf te ondersteunen. De club kampt met een blessuregolf en hoopt met Van Eijcks ervaring de situatie te verbeteren.

Casper van Eijck maakt zijn terugkeer bij Feyenoord om de medische staf te ondersteunen. Dit is vernomen van bronnen dichtbij 1908.nl. Feyenoord beleeft een moeilijk seizoen, ondanks de huidige positie als nummer twee in de VriendenLoterij Eredivisie . Vorige maand werd al bekendgemaakt dat Dick Advocaat als adviseur is aangesteld om trainer Robin van Persie te assisteren tot het einde van het seizoen. Nu voegt Van Eijck (69) zich ook bij de club om de Rotterdammers te helpen.

De verwachting is dat hij de medische staf van Feyenoord kan bijstaan in de strijd tegen de vele blessures. Feyenoord heeft het hele seizoen al te kampen met een aanzienlijk aantal blessuregevallen. Op dit moment staan onder anderen Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal en Anis Hadj Moussa aan de kant. \Van Eijck is een bekende naam binnen Feyenoord. Hij was reeds clubarts van 2010 tot 2021. Zijn vertrek destijds was ingegeven door zijn wens zich volledig te concentreren op zijn onderzoek naar alvleesklierkanker. Begin 2024 werkte Van Eijck samen met onder anderen Advocaat bij Curaçao, waar Advocaat bondscoach werd en Van Eijck bondsarts. In februari van dit jaar vertrok Advocaat vanwege persoonlijke redenen. Van Eijck volgde zijn voorbeeld en stapte eveneens op. Net zoals bij Advocaat is de rol van Van Eijck bij Feyenoord vooral ondersteunend van aard. Dit houdt in dat hij niet volledig deel zal uitmaken van de medische staf en vermoedelijk niet in de dug-out zal plaatsnemen. Zijn ervaring en expertise worden echter zeer gewaardeerd binnen de club, en men hoopt dat zijn komst een positieve impact zal hebben op de blessureproblematiek. De toevoeging van Van Eijck wordt gezien als een welkome versterking, gezien de aanhoudende problemen met blessures die het team al het hele seizoen teisteren. De medische staf kan zijn ervaring goed gebruiken om de revalidatieprocessen te optimaliseren en de preventieve maatregelen te versterken. Dit alles om te voorkomen dat er nog meer spelers uitvallen en de prestaties van het team worden geschaad. Het bestuur en de technische staf van Feyenoord zijn verheugd met de terugkeer van Van Eijck en geloven dat zijn expertise een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie. De club hoopt dat deze combinatie van ervaren professionals de weg vrijmaakt voor een succesvol einde van het seizoen. De focus ligt nu op het zo snel mogelijk herstellen van de geblesseerde spelers en het optimaliseren van de trainings- en wedstrijdvoorbereidingen om verdere blessures te voorkomen. \De komst van Van Eijck is een indicatie van de ernst van de huidige blessuresituatie bij Feyenoord. Het geeft ook aan dat de club er alles aan doet om de problemen aan te pakken. Zijn ervaring als clubarts, gecombineerd met zijn recente werk bij Curaçao, maakt hem een waardevolle aanwinst voor de medische staf. De verwachtingen zijn hooggespannen, en zowel de spelers als de supporters hopen dat Van Eijck snel resultaat kan boeken. De terugkeer van Advocaat als adviseur en nu ook Van Eijck, wijst op een proactieve aanpak van de club om de situatie te verbeteren. De fans hopen uiteraard dat deze acties uiteindelijk leiden tot meer succes op het veld. Het is duidelijk dat Feyenoord alles op alles zet om het seizoen succesvol af te sluiten, ondanks de uitdagingen die het team tegenkomt. Het is afwachten wat de impact van Van Eijck zal zijn op de prestaties van de club, maar zijn komst wordt in ieder geval als een positieve stap gezien





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Casper Van Eijck Blessures Medische Staf Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »