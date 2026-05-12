Carvajal's Absence from Spanish Longlist for World Cup 2026 Definitively Confirmed

Spanish defender Carvajal's absence from the longlist for the World Cup 2026 is confirmed, despite hints from coach De la Fuente. The defender has struggled with injuries and played only 14 matches this season. He played his last international match on 4 September 2025 against Bulgaria.

Omdat alleen spelers die op de voorlopige lijst staan later nog mogen worden opgenomen in de definitieve WK-selectie, is de afwezigheid van Carvajal direct definitief.

Ook spits Álvaro Morata ontbreekt op de Spaanse longlist. Voor Carvajal komt het slechte nieuws ook weer niet volledig uit de lucht vallen. De verdediger kampte de afgelopen jaren met veel blessureleed en kwam dit seizoen slechts tot veertien competitiewedstrijden voor Real Madrid. Door een gebroken teen miste hij bovendien de laatste duels van Bondscoach Luis de la Fuente hintte eerder al op een mogelijk afscheid van Carvajal als international.

'Hij heeft tijd nodig om weer zijn echte niveau te halen. Net zoals hij het begreep toen ik hem ooit selecteerde, zal hij het ook begrijpen als ik de tegenovergestelde beslissing moet nemen', zei De la Fuente onlangs. Carvajal speelde zijn laatste interland op 4 september 2025 tegen Bulgarije. De verdediger kwam in totaal tot 52 interlands voor Spanje en won vorig jaar nog het EK me





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanish World Cup 2026 Carvajal Alvaro Morata Bondscoach Luis De La Fuente Injury Selection

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Noordam zorgt met doelpunt diep in blessuretijd voor eerste FA Cup-finale BrightonDe voormalig speelster van ADO Den Haag en Ajax maakt in de laatste seconde van de blessuretijd het winnende doelpunt tegen Liverpool.

Read more »

Noordam zorgt met doelpunt diep in blessuretijd voor eerste FA Cup-finale BrightonDe voormalig speelster van ADO Den Haag en Ajax maakt in de laatste seconde van de blessuretijd het winnende doelpunt tegen Liverpool.

Read more »

Noordam bezorgt Brighton & Hove Albion in blessuretijd eerste FA Cup-finaleDe voormalig speelster van ADO Den Haag en Ajax maakt in de laatste seconde van de blessuretijd het winnende doelpunt tegen Liverpool.

Read more »

Messi and Paz could be part of Argentina's sixth World CupArgentina could be ready to defend their title after a four-year wait, and Lionel Messi and Nicolas Paz could be part of the team. However, their participation in the World Cup is still uncertain. Meanwhile, Argentina's leading newspapers report that 22 players are virtually guaranteed spots on the team and four places could be filled by coach Scaloni.

Read more »