Caruso triomfeert in 17e Giro-etappe en keert terug in top tien

Damiano Caruso wint de 17e etappe van de Giro d'Italia na een spannende finale. De 38-jarige Italiaan klom terug in de top tien van het klassement. Einer Rubio en Michael Valgren speelden ook een hoofdrol in de spectaculaire rit van Cassano d'Adda naar Andalo.

De 17e etappe van de Giro d'Italia 2024 was een ware spektakelrit van 202 kilometer van Cassano d'Adda naar Andalo. De finale was een voortdurende opeenvolging van aanvallen, tegenaanvallen en strategisch pokeren, met een groep vluchters die lang standhield tegen het peloton.

Uiteindelijk waren het Einer Rubio, Michael Valgren en Igor Arrieta die de dienst uitmaakten, maar de zege ging naar een verrassende naam: Damiano Caruso wist in de slotfase de sprint om de derde plaats te winnen en klom terug in de top tien van het klassement. De 38-jarige Siciliaan toonde zijn ervaring en tactisch inzicht door op het juiste moment aan te haken en vervolgens te versnellen.

Het begin van de etappe werd gekenmerkt door vele ontsnappingspogingen, maar pas na de eerste beklimmingen vormde zich een sterke kopgroep met onder anderen Andreas Leknessund, Juan Pedro López, en Mick van Dijke. Achter hen probeerden renners als Aleksandr Vlasov, Einer Rubio en Damiano Caruso de oversteek te maken. Het tempo lag hoog en de voorsprong van de koplopers schommelde rond de minuut.

Op de laatste beklimming, een vals plat dat overging in een stijging van zes procent, barstte de strijd los. Rubio plaatste een scherpe demarrage, maar Valgren hield knap stand en zelfs Arrieta kon terugkeren na een korte inzinking. Vlasov en Caruso volgden op de hielen, maar het was Caruso die in de sprint om de derde plek het sterkst was en daarmee zijn positie in het algemeen klassement verbeterde.

Op de achtergrond speelde ook het peloton een rol, met klassementsrenners als Giulio Ciccone, Jhonatan Narváez en Jardi van der Lee die in de achtervolging gingen. Zij konden echter geen vuist maken tegen de vastberaden vluchters. De passage langs het prachtige Molvenomeer met de Dolomieten op de achtergrond zorgde voor adembenemende beelden, maar het was de sportieve strijd die de dag kleurde.

Met deze ritzege bewees Caruso dat hij nog steeds tot de top behoort, terwijl Rubio en Valgren lieten zien dat ze tot de meest aanvallende renners van deze Giro behoren. Het klassement kreeg een nieuwe impuls en de spanning stijgt richting de slotfase van deze editie





