Carrièreswitch in het nieuwe pensioenstelsel: duizenden euro's op het spel

Veel werknemers lopen dit jaar duizenden euro's mis bij een overstap naar een andere sector of baan, omdat ze de compensatie voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel mislopen. Pensioenexperts en toezichthouders waarschuwen voor de financiële gevolgen.

Wie dit jaar besluit van baan te wisselen, doet er verstandig aan om de pensioenregeling goed onder de loep te nemen. Een overstap naar een andere sector kan namelijk aanzienlijke financiële gevolgen hebben, met name voor het pensioenkapitaal. In sommige gevallen kunnen werknemers duizenden, en zelfs tienduizenden euro's mislopen.

Deze alarmerende boodschap komt van pensioenexperts en de pensioenfondsen zelf, die zich grote zorgen maken over de impact van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De Tweede Kamer heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering gevraagd, en ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit haar zorgen. De AFM benadrukt dat het uitdiensttreden als gevolg van een baanwissel significante effecten kan hebben op de pensioenopbouw en roept de sector op tot tijdige en duidelijke informatievoorziening naar deelnemers. De kern van het probleem ligt in de grootschalige transitie die de Nederlandse pensioenfondsen momenteel ondergaan. Dertig pensioenfondsen, die gezamenlijk meer dan de helft van alle werkende en gepensioneerde Nederlanders vertegenwoordigen, zijn reeds overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor de werkende deelnemers is de meest zichtbare verandering dat zij nu inzicht hebben in hun individuele pensioenpotje en een beter beeld krijgen van de verwachte maandelijkse pensioenuitkering. Echter, nog lang niet alle deelnemers hebben de overstap gemaakt; naar verwachting zal dit voor de resterende fondsen dit jaar, volgend jaar, of uiterlijk op 1 januari 2028 gebeuren. Juist in deze overgangsfase, waarbij sommige fondsen al vernieuwd zijn en andere nog niet, kunnen er financieel pijnlijke situaties ontstaan voor werknemers die van baan wisselen. Het specifieke nadeel ontstaat door de veranderde financieringsstructuur van het pensioen. In het oude systeem droegen jonge werknemers relatief meer premie af om de oudere generatie te voorzien van een stabiel pensioen. Naarmate deze jongere werknemers ouder werden, zorgden de daaropvolgende generaties voor hun pensioen door eveneens meer in te leggen. Met de invoering van het nieuwe systeem verdwijnt deze solidariteitsgedachte tussen generaties, wat met name nadelig uitpakt voor werknemers in het midden van hun carrière. Zij hebben jarenlang extra premies betaald ten gunste van de oudere generaties, maar kunnen niet meer rekenen op een vergelijkbaar hogere bijdrage van toekomstige jongere generaties. Om dit verlies te compenseren, worden deze werknemers gecompenseerd bij de overstap naar het nieuwe stelsel. De hoogte van deze compensatie wordt per pensioenfonds afgesproken tussen werkgevers en werknemers. Pensioenadviseur Aon heeft, op verzoek van de NOS, een indicatieve berekening gemaakt van deze bedragen. Deze berekeningen gaan uit van een gemiddelde compensatie en kunnen per fonds en per leeftijdsgroep variëren. Zo kan een maandelijkse compensatie van enkele tientjes oplopen tot wel 170 euro, wat over de jaren heen, mede door beleggingsrendementen, een aanzienlijk bedrag kan worden. Belangrijk is dat de compensatie alleen geldt voor werknemers die actief deelnemen aan het fonds op het moment van overgang naar het nieuwe systeem. Zo genaamde 'slapers', die wel pensioenvermogen hebben opgebouwd maar niet meer actief premie betalen, komen niet in aanmerking. Ook werknemers die dit jaar overstappen naar een fonds dat de transitie al heeft voltooid, ontvangen geen compensatie meer van hun oude fonds. Een concreet voorbeeld is een ambtenaar die pensioen opbouwt bij ABP. Dit fonds stapt pas in 2027 over. Indien deze ambtenaar dit jaar overstapt naar de zorgsector, waar het pensioenfonds PFZW al is overgegaan op het nieuwe stelsel, loopt deze werknemer de compensatie bij zowel ABP als PFZW mis. Gezien ABP ruim 3 miljoen deelnemers heeft, waarvan 1,3 miljoen actief bijdragen, is het cruciaal voor dergelijke werknemers om grondig uit te zoeken of een carrièreswitch dit jaar wel financieel verstandig is. Er zijn naar schatting 8,5 miljoen 'slapers' in Nederland, wat betekent dat veel mensen door de jaren heen bij verschillende fondsen vermogen hebben opgebouwd. Deze groep ontvangt doorgaans geen compensatie bij de overgang van een fonds naar het nieuwe stelsel. Hoewel dit vaak geen probleem is omdat zij elders weer actief premie opbouwen, kunnen zij bij een baanwissel de compensatie mislopen van zowel hun oude als nieuwe fonds, indien zij bij het oude fonds 'slapend' worden en bij het nieuwe fonds nog niet actief bijdragen op het moment van overgang. Pensioenfondsen proberen hun deelnemers wel te informeren, zoals ABP dat doet met voorbeeldberekeningen en informatietours. Echter, de vraag blijft in hoeverre deze waarschuwingen de beoogde werknemers daadwerkelijk bereiken en hoe zij de complexiteit van deze financiële beslissingen kunnen doorgronden





