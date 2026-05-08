Caroline Ligthart vindt steun bij Jorik in Oostenrijkse B&B-uitdaging

Caroline Ligthart worstelt met de communicatie met lokale werklui in Oostenrijk, maar vindt hulp bij Jorik uit 'Winter Vol Liefde'. Ze vertelt over cultuurverschillen en haar zoektocht naar de liefde.

Caroline Ligthart heeft het in de Oostenrijk se B&B -uitdaging in ' Daar Gaan Ze Weer ' niet altijd makkelijk. De communicatie met lokale werklui verloopt stroef en afspraken worden vaak niet nagekomen, wat haar soms tot wanhoop drijft.

Gelukkig vindt ze steun bij een onverwachte bekende: Jorik, een deelnemer van 'Winter Vol Liefde'. Caroline ontdekte toevallig dat Jorik vlakbij woont en besloot contact met hem op te nemen. Hij woont in Furth, een dorp dat ze herkende toen ze er langsreed. Dat Jorik ook nog eens timmerman is, komt haar uitstekend uit.

Ik word gek van die werklui hier. Jorik doet gewoon wat hij zegt en zegt wat hij doet. En ik hou daarvan, aldus Caroline. Het contact tussen de twee verloopt vlot en ze kunnen goed met elkaar opschieten.

Het is een heerlijk joch. We kunnen het goed met elkaar vinden, zegt Caroline. Volgens Caroline liggen de problemen met de Oostenrijkse werklui deels in cultuurverschillen. Samenwerken met de Oostenrijkers verloopt in haar ervaring niet altijd soepel, vooral omdat ze een vrouw is.

Jorik herkent dit beeld. Sommige Oostenrijkers zijn heel modern en sommigen leven nog in de traditionele stijl. Wel apart om te zien dat het zo'n groot verschil kan zijn in Europa, zegt Jorik. Caroline heeft in Oostenrijk nog niet de liefde van haar leven gevonden, maar haar hart staat nog altijd open voor de juiste man.

In een video vertelt ze dat ze blijft knokken voor haar dromen, ondanks de uitdagingen die ze tegenkomt





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caroline Ligthart Daar Gaan Ze Weer Jorik Oostenrijk B&B

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie Bolle Jos vindt het belachelijk dat ze stiekem gevolgd wordenDe politie volgde lange tijd de zus van Bolle Jos. Ze werd ook overal afgeluisterd en gehackt. Dat vertelde haar advocaat bij de start van het proces tegen haar. 'Als ze niet het zusje van hem was, dan hadden we hier naast gezeten, geen circus om haar heen.' De zus wordt samen met haar moeder en vader verdacht van witwassen.

Read more »

Oproep heeft effect: familie vindt Knoalster die Vince (10) op vliegveld Gran Canaria redde (update)Marielle Eggink en haar gezin zijn met de schrik vrijgekomen, toen haar 10-jarige zoon Vince vlak voor vertrek op het vliegveld van Las Palmas op Gran Canaria plotseling tweemaal achter elkaar flauwviel.

Read more »

Eredivisionist verkoopt seizoenkaarten uit: massale steun ondanks degradatiestrijdHoewel Telstar nog volop strijd voor handhaving in de Eredivisie, zijn de seizoenkaarten voor het BUKO Stadion alweer uitverkocht. Ongeacht of De Witte Leeuwen op het hoogste niveau actief blijven, of afzakken naar de Keuken Kampioen Divisie, ze worden ook volgend seizoen weer gesteund door minimaal 3361 supporters.

Read more »

Beelden: Emegha vraagt om steun bij Strasbourg, maar wordt dan massaal uitgeflotenDe harde kern van RC Strasbourg is donderdagavond kwaad geworden op Emmanuel Emegha, die om applaus vroeg voor het team dat thuis met 0-1 verloor van Rayo Vallecano en daardoor de Conference League-finale misliep. Op X gaan beelden rond waarop te zien is hoe de 23-jarige spits wordt uitgefloten.

Read more »