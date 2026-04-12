Carola Schouten geeft startschot Rotterdam Marathon: Focus op kwaliteit en veiligheid na turbulente periode

Burgemeester Carola Schouten gaf het startschot voor de 45e NN Rotterdam Marathon, na een periode van conflicten rond het aantal deelnemers. De nadruk ligt nu op veiligheid en het behouden van de titel 'mooiste marathon'. Directeur Wilbert Lek trad terug. Er is nu een hernieuwde focus op het balanceren van groei met de kwaliteit van het evenement.

Burgemeester Carola Schouten gaf vanochtend het startschot voor de 45e editie van de NN Rotterdam Marathon , een evenement dat de afgelopen jaren zowel sportieve triomfen als bestuurlijke uitdagingen kende. Vorig jaar nog stond de burgemeester lijnrecht tegenover de organisatie vanwege het overschrijden van het toegestane aantal deelnemers, wat leidde tot aanzienlijke druk op de regionale zorg en de veiligheid in de stad.

De burgemeester benadrukte tijdens de start van de marathon dat er inmiddels intensieve gesprekken zijn gevoerd en dat er een gezamenlijke visie is ontstaan. 'We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en goede gesprekken gehad', zei Schouten, wijzend op de constructieve samenwerking die nu heerst. De focus ligt nu op het behouden van de status 'mooiste marathon', wat volgens de burgemeester prioriteit heeft boven het blindelings uitbreiden van het aantal deelnemers.\De spanning tussen de gemeente en de organisatie was vorig jaar voelbaar, vooral nadat de marathon meer deelnemers had toegelaten dan was overeengekomen. Dit leidde tot een felle discussie over de veiligheid en bereikbaarheid van de stad, evenals de capaciteit van de hulpdiensten. De gemeenteraad werd in oktober geïnformeerd over de evaluatie van de marathon editie van 2025. Uit deze evaluatie, waaraan de organisatie, gemeentelijke diensten, hulpdiensten en veiligheidsdiensten deelnamen, bleek dat het toelaten van meer deelnemers onverantwoord was in de huidige omstandigheden. Er werd vastgesteld dat het maximum van 18.000 marathonlopers was overschreden en dat de organisatie en de diensten onvoldoende voorbereid waren op de extra druk die dit met zich meebracht. De burgemeester wees specifiek op de onacceptabele belasting van de verkeersregeling, het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de stad. De evaluatie heeft geleid tot een hernieuwde focus op veiligheid en kwaliteit, en heeft de weg vrijgemaakt voor een meer evenwichtige aanpak.\De gebeurtenissen rond de marathon hebben ook personele gevolgen gehad. In december trad directeur Wilbert Lek plotseling terug bij de organisatie. Hoewel zijn vertrek officieel werd toegeschreven aan een 'volgende stap in zijn loopbaan', blijft de vraag of er een direct verband is met de eerdere conflicten met de gemeente onbeantwoord. De organisatorische veranderingen, samen met de hernieuwde focus op veiligheid en kwaliteit, markeren een cruciale periode voor de NN Rotterdam Marathon. De toekomst van de marathon lijkt nu afhankelijk van het vermogen van de organisatie om de balans te vinden tussen groei en het behoud van de kenmerkende elementen die haar tot 'de mooiste' hebben gemaakt. De uitdaging ligt in het waarborgen van de veiligheid, de bereikbaarheid en de algehele ervaring voor zowel deelnemers als toeschouwers, en dat alles binnen de grenzen van de afspraken en de beschikbare capaciteit. De gemeente Rotterdam en de organisatie van de marathon staan voor een periode van consolidatie en herijking van hun aanpak, met als doel de toekomst van dit prestigieuze evenement te waarborgen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSV als kampioen op bezoek bij Sparta Rotterdam: Bosz voert wijzigingen doorPSV, reeds kampioen, treedt aan tegen Sparta Rotterdam. Trainer Peter Bosz roteert deels zijn elftal, met Olij in de goal en kansen voor jonge talenten. Sparta strijdt voor play-offs.

Read more »

Tom Hendrikse (Assen) klaar voor marathon Rotterdam na hartoperatieMarathonloper Tom Hendrikse uit Assen overwon hartritmestoornissen en onderging een operatie. Hij staat klaar om deel te nemen aan de marathon van Rotterdam, ondanks de angst voor terugkeer van de problemen.

Read more »

Toplopers verbazen zich over stewardess Keetels, NK-favoriete bij marathon RotterdamStewardess Mikky Keetels (27) is zondag favoriet voor de Nederlandse titel bij de marathon van Rotterdam.

Read more »

Mikky Keetels: De hardlopende stewardess die Rotterdam wil veroverenMikky Keetels, een van de snelste marathonloopsters van Nederland en stewardess, is de favoriet voor de marathon van Rotterdam. Ze combineert haar drukke baan met intensieve trainingen en wekt verbazing op bij internationale toppers. Na een succesvolle marathon in Amsterdam richt ze zich nu op Rotterdam, waar ze wil schitteren en de volgende stap in haar carrière zet.

Read more »

Buschauffeur Rotterdam mishandeld in volle lijnbusBurgemeester Schouten reageert geschokt. 'In Rotterdam is geen plaats voor geweld tegen mensen die gewoon hun werk doen', laat ze weten

Read more »

Wekdienst 12/4: Verkiezingen in Hongarije • Marathon van RotterdamNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »