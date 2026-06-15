Carl Hoefkens vertrekt bij NAC Breda en wordt trainer bij OH Leuven

Na de degradatie van NAC Breda uit de Eredivisie vertrekt trainer Carl Hoefkens naar OH Leuven. Supporters wilden zijn ontslag na een rampzalig seizoen, maar Hoefkens wilde aanvankelijk blijven. Nu gaat hij naar België om het project van OH Leuven te leiden.

Carl Hoefkens (47) vertrekt bij NAC Breda. De Belgische trainer staat op het punt om aan de slag te gaan bij OH Leuven. Na de degradatie uit de Eredivisie liet Hoefkens zelfs weten dat hij 'nog niet klaar' was bij NAC en door wilde.

Supporters dachten daar heel anders over: na een dramatisch seizoen zagen zij het liefst zijn kop rollen. De overstap naar OH Leuven hing al langer in de lucht. De naam van Hoefkens werd de afgelopen maanden regelmatig genoemd bij de Belgische club. Toch leek een vertrek bij NAC tot op heden niet aan de orde in een langer verblijf in Breda.

Hij noemde zichzelf daarbij 'een vechter, iemand die uit is op revanche en er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken.

' Hoewel hij zich strijdlustig uitliet, zagen supporters hem het liefst meteen vertrekken. Tijdens het degradatieduel hongen in het stadion spandoeken met pittige boodschappen aan het adres van de trainer. In Leuven moet hij de opvolger worden van Felice Mazzu, die na het seizoen vertrok. De club wil met Hoefkens bouwen aan een project voor de langere termijn.

Hoefkens begon vorig jaar als trainer van NAC. Hij loodste de club niet naar handhaving in de Eredivisie. Na een moeizaam seizoen eindigde NAC op een degradatieplaats en keerde de club terug naar de Keuken Kampioen Divisie. Voor Hoefkens betekent de overstap een terugkeer naar zijn thuisland België.

Eerder was hij hoofdtrainer van Club Brugge en Standard Luik. Omdat de Belg nog een doorlopend contract heeft bij NAC, ontvangt de Bredase club naar verwachting een vergoeding voor zijn vertrek. NAC heeft het vertrek nog niet officieel bevestigd





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