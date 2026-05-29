Canadees Kenneth Law bekent schuld aan hulp bij zelfdoding van veertien personen

Kenneth Law heeft schuld bekend aan veertien aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. De Canadees verkocht dodelijke chemicaliën en verstuurde meer dan 1200 pakketten naar veertig landen. In ruil voor zijn bekentenis zijn de moordaanklachten ingetrokken.

Kenneth Law , een 60-jarige Canadees, heeft voor de rechtbank in Ontario schuld bekend aan veertien aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Dit gebeurde tijdens een zitting op donderdag.

In ruil voor zijn bekentenis hebben aanklagers veertien zwaardere aanklachten wegens moord ingetrokken. Law verkocht jarenlang via verschillende websites dodelijke chemicaliën en andere middelen waarmee mensen een einde aan hun leven konden maken. Volgens onderzoekers verstuurde hij meer dan 1200 pakketten naar veertig landen, waarvan een groot deel naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hij zou klanten ook gedetailleerde instructies hebben gegeven over het gebruik van de middelen.

De veertien aanklachten waarvoor Law schuld bekende, hebben specifiek betrekking op slachtoffers in de provincie Ontario. Tijdens de zitting bevestigde hij zijn betrokkenheid bij de dood van veertien personen tussen de 16 en 36 jaar oud. Daarnaast erkende hij dat hij stoffen had verzonden die in verband worden gebracht met de dood van 79 mensen in het Verenigd Koninkrijk.

De zaak heeft internationaal veel aandacht gekregen vanwege de omvang en de rol van online platforms waarop zelfdoding wordt besproken of aangemoedigd. Canadese en Britse autoriteiten onderzochten de activiteiten van Law samen met politiediensten uit andere landen. Nabestaanden van slachtoffers reageren verdeeld op de schuldbekentenis. Sommigen zien de erkenning van schuld als een belangrijke stap, terwijl anderen teleurgesteld zijn dat de moordaanklachten zijn ingetrokken.

Ook in het Verenigd Koninkrijk klinkt kritiek omdat Law daar niet afzonderlijk wordt vervolgd voor de sterfgevallen die aan zijn producten worden gelinkt. Uit onderzoek van de Britse autoriteiten bleek dat 286 mensen in het Verenigd Koninkrijk een pakket van Law hadden ontvangen, van wie uiteindelijk 112 stierven. De Britse Crown Prosecution Service (CPS) stemde in met de Canadese schikking op voorwaarde dat de Britse sterfgevallen worden meegewogen bij de strafoplegging.

Volgens een door de omroep ingeziene brief van het CPS wordt Law niet in het VK vervolgd omdat hij na een veroordeling in Canada voor vergelijkbare feiten een eventuele uitlevering zou kunnen aanvechten. Een aanklager van CPS stelt dat het meenemen van de Britse slachtoffers in de Canadese strafzaak de snelste en meest effectieve oplossing is. Over Laws motief werd tijdens de zitting weinig duidelijk, maar nabestaanden beschuldigen hem ervan kwetsbare mensen te hebben uitgebuit voor financieel gewin.

Volgens onderzoekers verdiende hij via zijn websites honderdduizenden Canadese dollars aan de verkoop van de middelen. De maximale straf voor het helpen bij zelfdoding bedraagt in Canada veertien jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later bepaald; de behandeling van slachtofferverklaringen en de strafzitting staan gepland voor september





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zelfdoding Kenneth Law Hulp Bij Zelfdoding Online Verkoop Canada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Topdoelwit van Ajax kondigt vertrek bij huidige club aanMíchel gaat niet door bij Girona. De Spaanse trainer vertrekt na dit seizoen bij de degradant van LaLiga, zo meldt de club via de eigen kanalen. Na een dienstverband van vijf seizoenen komt er dus een einde aan de samenwerking tussen beide partijen.

Read more »

Eis: 18 jaar cel voor dodelijke schietpartij in CoevordenTegen de 24-jarige Bryan D. uit Schoonebeek is donderdag een gevangenisstraf van achttien jaar geëist voor zijn rol bij de dodelijke schietpartij in Coevorden van juli vorig jaar.

Read more »

Europese Commissie onderzoekt Chinese staatssteun bij overnameHet Chinese JD.com zou mogelijk financiële hulp hebben gekregen vanuit China bij de overname van het Duitse bedrijf.

Read more »

Mogelijk Romeinse brug gevonden bij DreumelBij zandwinning in Dreumel zijn resten gevonden van wat mogelijk een Romeinse brug is geweest.

Read more »

Dirk Kuijt sluit zich aan bij Fenerbahçe transfercommissieDirk Kuijt heeft een akkoord bereikt om zich snel aan te sluiten bij de transfercommissie van Fenerbahçe, meldt de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu.

Read more »

Rechter: Trumps naam moet van Kennedy Center worden verwijderdTrumps naam moet van de gevel af. Ook moeten alle andere referenties aan het 'Trump Kennedy Center' binnen veertien dagen verdwijnen.

Read more »