Canada wint overtuigend van Qatar, maar verliest Ismaël Koné aan beenbreuk

Canada heeft een overtuigende zege behaald in de strijd om een plaats in de tweede ronde van het WK voetbal. Het land denderde in Vancouver met 6-0 over Qatar heen, maar verloor in de wedstrijd Ismaël Koné met een op het oog zware beenbreuk.

Canada heeft een overtuigende zege behaald in de strijd om een plaats in de tweede ronde van het WK voetbal. Het land denderde in Vancouver met 6-0 over Qatar heen, maar verloor in de wedstrijd Ismaël Koné met een op het oog zware beenbreuk.

De twee landen zullen woensdag uitmaken wie als groepswinnaar uit de strijd komt. Bosnië en Herzegovina en Qatar lijken zich vooralsnog te moeten richten om als een van de beste nummers drie door te gaan naar de knock-outfase. Canada en Qatar hadden een punt overgehouden aan het eerste groepsduel, maar al snel werd duidelijk dat Qatar er niet nog één bij zou krijgen.

Canada domineerde en kwam op 1-0 door een inglijder van voormalig Feyenoorder Cyle Larin, die zijn tweede goal van het WK maakte. Sterspeler Jonathan David, op wie wat kritiek was na de eerste wedstrijd, volleyde knap de 2-0 binnen. Kort daarop wees de Chileense arbiter Cristián Garay naar de stip nadat de doorgebroken Tajon Buchanan neer werd gehaald door Homam Ahmed.

Na overleg met de VAR werd het echter niet een penalty en geel, maar een vrije trap en rood voor Ahmed. Tegen tien Qatarezen waande Canada zich helemaal in een speeltuin. Onder luid gejuich van het thuispubliek bezondigde het zich af en toe aan gallery play en kort voor rust tikte David ook nog de 3-0 binnen. Kort na de rust was de lol wel even weg bij Canada.

Koné liep een op het oog een zware beenbreuk op na een grove tackle van Assim Madibo, waarop een opstootje ontstond tussen de zich rot geschrokken Canadezen en de net zo geschrokken Madibo, die rood kreeg. Nathan Saliba verzorgde uit een vrije trap de 4-0, waarna hij naar de zijlijn rende en een shirt van Koné omhooghield.

Het werd zelfs nog 6-0 via een eigen doelpunt van Mohamed Manai en de derde goal van David, maar Canada's eerste WK-zege ooit smaakte bitterzoet





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Canada Qatar WK Voetbal Ismaël Koné Beenbreuk

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