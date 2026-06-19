Canada wint historische zege op Qatar met 6-0

Canada vierde een historische zege op Qatar met 6-0. Voormalig Feyenoord-spits Cyle Larin en Jonathan David waren de sterren van de show. De aanvaller van Southampton was zo bezig met de goal dat hij niet zag dat zijn medespeler Koné hard geblesseerd was geraakt.

Canada vierde een historische zege op Qatar met 6-0. Voormalig Feyenoord-spits Cyle Larin en Jonathan David waren de sterren van de show. Larin opende na een kwartier de score en David maakte zijn tweede goal van dit WK uit een rebound.

Tegen tien man sloeg Canada nog een keer toe voor rust. Larin kopte en de Qatarese doelman moest opnieuw een rebound toestaan. David tikte dit keer op de doellijn binnen. De aanvaller van Southampton was zo bezig met de goal dat hij niet zag dat zijn medespeler Koné hard geblesseerd was geraakt.

De middenvelder van Qatar viel hard op de grond en zijn medespelers waren aangeslagen. De VAR zette de gele kaart van Assim Madibo vervolgens om in een rode, waardoor Qatar met negen man verder moest. Koné kon gelukkig zittend op de brancard, én al zwaaiend naar de fans, richting de catacomben en daarna het ziekenhuis. De beelden tonen wel dat de middenvelder waarschijnlijk zwaar geblesseerd is geraakt.

De kans is daarom groot dat zijn toernooi erop zit. De vervanger van Koné, Nathan-Dylan Saliba, tekende uit een vrije trap voor de 4-0. Bij het juichen was duidelijk te zien dat de spelers van Canada nog bezig waren met Koné. Saliba liep naar de kant om het shirt van Koné omhoog te houden.

In de slotfase werd het ook nog 5-0 en 6-0 voor de ploeg van Jesse March. Een poging van Jacob Shaffelburg werd door Mohammed Al-Mannai op zeer knullige wijze in eigen doel geschoten. Het slotakkoord was voor David, die zijn derde liet aantekenen van dichtbij. Zo is Canada met vier punten en een uitstekend doelsaldo op zak, zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.

Omdat de eerste twee doorgaan en vervolgens acht van de beste nummers drie, is het schier onmogelijk dat Canada zich niet plaatst. In de laatste groepswedstrijd is Zwitserland woensdag de tegenstander. Op hetzelfde tijdstip staan Bosnië-Herzegovina en Qatar tegenover elkaar. Tegen die tijd zal ook meer duidelijk zijn over Koné.

Zijn blessure wierp toch een flinke schaduw over de eerste Canadese WK-zege ooit, die normaliter voor een groot Canadees feest had gezorgd





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