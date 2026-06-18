Canada domineert Qatar met 3‑0 en Zwitserland keert met 4‑1 terug tegen Bosnië

Een blessure‑schok, rode kaarten en een overweldigende 3‑0 overwinning voor Canada in Vancouver, gevolgd door een spectaculaire 4‑1 zege van Zwitserland in Los Angeles, bepalen de groepsfase van groep B.

De wedstrijd tussen Canada en Qatar in Vancouver werd al snel gekenmerkt door een dramatisch blessure‑incident. In de eerste helft sloeg een harde botsing tussen de Canadese verdediger Assim Madibo en de Qatar ese spits Koné de toon.

Koné viel kreunend op het gras en moest het stadion verlaten met een vermoedelijke onderbeenbreuk. Zijn teamgenoten vormden onmiddellijk een kring om de gewonde speler, terwijl Madibo, die een rode kaart kreeg voor een grove overtreding, geschokt en met spijt van het veld liep. Canada maakte vervolgens een tactische wijziging: Bombito kwam het veld op in de plaats van Cornelius. Qatar zette twee nieuwkomers in, Fathy en Al Manai, terwijl Gaber en Edmilson Junior de kleedkamer bleven.

De eerste helft eindigde met een overtuigend 3‑0 voordeel voor Canada, mede dankzij een snelle dubbeltrap van Jonathan David en een kopbal van Cyle Larin die door keeper Mahmud Abunada slechts kort werd weggeduwd, waarna David de bal opvolgde voor de derde goal. In de tweede helft hield Canada de druk vast en vervolgde de offensieve aanval. Een controversiële situatie ontstond toen de Qatarese aanvaller Homam Ahmed de Canadese keeper Buchanan aanviel.

De scheidsrechter wees aanvankelijk op een strafschop, maar de VAR besliste dat de overtreding buiten het strafschopgebied plaatsvond, waardoor er geen penalty werd toegekend maar Ahmed wel een rode kaart kreeg. Canada bleef domineren en verwerkte de rustperiode met een frisse start, waarbij Larin nogmaals kopte en het bord verder oppomptte. De Qatarese keeper deed zijn best, maar de Canadese aanvallers bleven dodelijk.

De wedstrijd eindigde in een doorslaggevende overwinning voor Canada, die hiermee een solide basis legt voor de verdere groepsfase. Naast dit duel stonden ook andere groepswedstrijden in de schijnwerpers. In LA zag men een spectaculaire slotfase van Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Invallers Rubén Vargas en Johan Manzambi, die pas rond de zeventigste minuut het veld betraden, zorgden voor een spitsvuur dat leidde tot een 4‑1 zege.

Manzambi, een 20‑jarig talent uit Freiburg, scoorde binnen twee minuten na zijn intrede en bewees daarmee zijn klasse. Granit Xhaka plaatste een penalty in de binnenkant, waarna de Zwitserse keeper Nikola Vasilj een sleutelredding maakte. Bosnië kreeg wel een late treffer van Ermin Mahmic in blessuretijd, maar het was niet genoeg om de nederlaag te voorkomen.

Deze overwinning bracht Zwitserland een belangrijke stap richting de knock‑outfase, terwijl Bosnië, onder leiding van ervaren spelers zoals Edin Dzeko, met een teleurstellende afwerking de groepsfase verliet. De groepsfase in groep B leverde daardoor talloze emoties, onverwachte wendingen en een duidelijke scheidslijn tussen de teams die door zullen gaan naar de volgende ronde





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