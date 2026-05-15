Campingdeckers staan erbij ook bij koudere temperaturen

Gedurende het hemelvaartweekend voelt de camping in Chaam als een hap hap naar tropische temperaturen. Helaas, tegen volgende weekend gaan de temperaturen meer richting Europees. Camping De Flaasbloem staat vol met vakantiegangers, ongeacht de kou. Ze houden zich warm met barbeques en kachels, maar hopen er op het eerstvolgende warme weer te genieten.

Met een dieptepunt van 1 graad op de thermometer was het afgelopen nacht bibberen op de camping in Chaam. De echte kampeerliefhebber laat zich dit hemelvaartweekend niet uit het veld slaan.

Sterker nog: camping De Flaasbloem staat voor 97 procent vol. Ironisch genoeg wordt het volgend weekend dik 25 graden.

"Afzien! Ik had gedroomd van tropische temperaturen. Ibiza zat niet helemaal in het budget", lacht Simon Hilkhuysen uit Zevenbergen. Toch gaat de barbecue zo aan.

"Gewoon daar onder de tent", zo wijst hij aan, met een pak braadworsten in zijn hand. De kachel houdt de familie voorlopig warm.

"Het was verrekes koud", weet Josine Severijns (50) uit Dongen. "Heerlijk campingweer hoor", zegt ze sarcastisch. Of ze niet beter volgend weekend had kunnen boeken?

"Haha, grapjas! Het mooie weer komt als we weer moeten gaan werken.

"Toch is het allesbehalve rustig op de camping in Chaam. "Een Nederlander houd je niet zomaar bij z’n vakantie vandaan", weet directeur Edward Nederend van RCN de Flaas Bloem. Volgens Weerplaza was het absolute dieptepunt in Chaam afgelopen nacht 0,9 graad om 5 uur 20, met een grastemperatuur van -2,1 graden. Nederend: "Dan denk ik toch wel even aan de stoere tentkampeerder.

"Met een dikke fleece-trui en een warm kopje thee zit de 67-jarige Trudie Sluimers uit het Zuid-Hollandse Klaaswaal onder de luifel te schuilen voor de regen. "Het is heel koud, maar wel prima te doen. Ik ben meer een mooiweerkampeerder", lacht ze...





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coole Temperaturen Nitro Camping Heuvelrug Zweden Heerlijk Kamperen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pretpark Hennie in rap tempo ontmanteld: 'We staan even te praten en de helft is weg'Het was al een zware woensdag voor ondernemer Hennie van der Most maar naarmate de dag vorderde, werd het alleen maar erger.

Read more »

Parkeren op bedrijventerrein ZKD in Den Haag Zuid weer mogelijk, maar autowrakken blijven staanParkeren op bedrijventerrein ZKD in Den Haag Zuid is weer mogelijk sinds 1 mei, maar de weg naar een volledig lege parkeerplaats is nog lang niet af. Er staan nog enkele autowrakken op straat, en het weghalen daarvan zal tijd kosten.

Read more »

De Complexiteit van Biologische Tulpenteelt in GroningenEen diepgaande analyse van de uitdagingen waar Groningse tulpentelers voor staan bij de overstap naar biologische teelt, balancerend tussen milieudruk en economisch risico.

Read more »

Markuszower: 'Beter, scherper en wat gepaster' moeten uitlaten in interview met Left Laser, blijft achter inhoud staanGidi Markuszower vindt dat hij zich 'beter, scherper en wat gepaster' had moeten uitlaten over Palestijnse asielzoekers tijdens een interview met het communistische platform Left Laser. Dat zegt hij in Sven op 1. Inhoudelijk blijft hij achter zijn woorden staan.

Read more »