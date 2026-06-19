Camper zakt door wandel- en fietspad in Grolloërveen

Een camper is door het wandel- en fietspad gezakt in het Grolloërveen. De camperaars namen de verkeerde afslag en reden over het vlonderpad. Het incident gebeurde gisteren rond het begin van de avond.

Een camper is door het wandel- en fietspad gezakt in het Grolloërveen . De camperaars namen de verkeerde afslag en reden over het vlonderpad. Het incident gebeurde gisteren rond het begin van de avond.

De camper is nu midden op het wandel-fietspad tot stilstand gekomen omdat het vlonder het begaf. Voor Staatsbosbeheer is dit een uitzonderlijke situatie. De grootste klus bestaat nu uit het verwijderen van de camper van het vlonderpad. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde.

Hoe ze dat gaan doen is nog niet duidelijk. Ze onderzoeken of er rijplaten op het vlonder gelegd kunnen worden, waarover de camper achteruit kan rijden. Het Grolloërveen is een kwetsbaar natuurgebied, wat een extra risico vormt. Het pad is voorlopig buiten gebruik en afgesloten.

De camperaars hebben een boete gekregen voor het rijden over het vlonderpad. Ook is een proces-verbaal uitgeschreven, want ze waren op een pad waar ze niet met de auto mogen komen. De schade die aan het vlonderpad is ontstaan, zal via de verzekering afgehandeld moeten worden. De camper is niet beschadigd, ook niet aan de onderkant.

De camperaars zijn heel erg geschrokken, zegt boswachter Linde Veldhoen. Het is een heel bijzondere situatie, legt Veldhoen uit. Ze hopen dat ze de camper er heelhuids uit kunnen krijgen





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Grolloërveen Wandel- En Fietspad Camper Rijden Over Het Vlonderpad Boete Proces-Verbaal

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