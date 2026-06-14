Campagne tegen batterijbranden bij afvalverwerkers: 'Je hebt het zelf in de hand'

De afvalsector start een campagne vanwege de sterke toename van branden veroorzaakt door verkeerd afval, vooral batterijen en accu's. Consumenten wordt opgeroepen batterijen apart in te leveren om grote branden bij afvalverwerkers te voorkomen. De sector pleit voor betere scheiding en controle van afvalstromen.

Dit is een nieuwsbericht vanDeel dit artikel Branden bij afvalverwerkers zijn een groot probleem en komen steeds vaker voor. Daarom start de afvalsector maandag met de campagne 'Batterijbrand, je hebt het zelf in de hand'.

Volgens onderzoek binnen de sector wordt bijna driekwart van de branden veroorzaakt doordat er afval tussen zit dat er niet thuishoort. Vooral batterijen en accu's vormen een risico. De aandacht voor het onderwerp komt kort nadat eind mei meerdere branden waren op het terrein van afvalverwerker PreZero in Duiven. Die branden vormen voorBatterijen en accu's Volgens de Vereniging Afvalbedrijven zijn batterijen en accu's de belangrijkste oorzaak van branden in de sector.

Daarom moeten die zoveel mogelijk uit afvalstromen worden gehouden. Ook het goed scheiden van afval speelt volgens de branche een belangrijke rol bij het voorkomen van branden. Om het risico te verkleinen, worden verschillende maatregelen genoemd. Zoals betere controles van afvalstromen, het beperken van de opslagduur van afval, temperatuurmetingen in afvalbergen en extra aandacht voor brandveiligheid onder personeel.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laten aanweten dat dit soort incidenten niet afzonderlijk worden geregistreerd. Daardoor is niet te zeggen of het aantal branden bij afvalverwerkers de afgelopen jaren is toegenomen. Hoe groot de impact van een afvalbrand is, hangt volgens de veiligheidsregio's vooral af van de omvang van de brand.

"Langdurige inzetten leggen relatief lang beslag op personeel en materieel", laat Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten. Bij grotere branden kan bovendien worden opgeschaald. Volgens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geldt daarbij hetzelfde als bij andere grote branden: zolang brandweereenheden bezig zijn met een incident, kunnen zij niet ergens anders worden ingezet. Wel blijft de paraatheid altijd geborgd.

Afvalbedrijven zelf doen ook het nodige om brand te voorkomen. Casper Stuart van PreZero Nederland legt op het terrein in Duiven uit dat het hele terrein zo is ingericht dat brand zo min mogelijk kan ontstaan en overslaan. Maar ook hij benadrukt dat consumenten vooral zelf het meeste kunnen doen: "Gooi geen batterijen bij je restafval. Geen batterijen van wat dan ook.

We zien elektrische tandenborstels in het afval, elektrische vliegenmeppers, lever dat apart in.

" Huug Barendrecht van de Vereniging Afvalbedrijven sluit zich daar bij aan: "We hebben dertigduizend inleverpunten in Nederland voor batterijen en nog gooien we 100 miljoen batterijen per jaar bij het restafval. Als die op de juiste manier worden ingeleverd, voorkomen we heel veel van dit soort branden.





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Batterijbranden Afvalverwerking Veiligheid Recycling Campagne

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