Camp Nou neemt afscheid van Robert Lewandowski: historische 3-1 tegen Real Betis en vaarwel aan het einde

Camp Nou neemt afscheid van Robert Lewandowski, de vertrekkende aanvaller, in een historische 3-1 tegen Real Betis tegen het einde van het seizoen. Lewandowski krijgt een groots vaarwel van Camp Nou.

Camp Nou heeft zondagavond afscheid genomen van Robert Lewandowski , de vertrekkende aanvaller. Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen droeg hij de aanvoerdersband en kreeg een uitgebreid vaarwel.

De 3-1 overwinning op Real Betis betekende historisch voor Barcelona, want ze werden de eerste ploeg die alle thuiswedstrijden in een LaLiga-seizoen won. Abde Ezzalzouli werd teruggefloten wegens buitenspel. Vervolgens sloeg de ploeg van Hansi Flick zelf toe via Raphinha, die zijn eerste basisplaats had sinds zijn rentree na een blessure. Raphinha legde met een vrije trap aan vanaf een meter of 25 en verraste doelman Álvaro Valles door de bal in de verre hoek te plaatsen voor de 1-0.

Enkele minuten later bracht Betis de marge terug tot één via Isco, maar Barça liet het er niet bij zitten en scoorde een 2-1. João Cancelo maakte pardoes de 3-1 met een doffe knal van afstand in de slotfase. Lewandowski kreeg zijn publiekswissel en kreeg een groots vaarwel van Camp Nou





