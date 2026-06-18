Cameraman geraakt door Khusanov tijdens WK-duel Oezbekistan-Colombia

Tijdens de wedstrijd tussen Oezbekistan en Colombia botste Abdukodir Khusanov hard met een cameraman. De man raakte gewond en moest medisch worden behandeld. Het incident zorgde voor opschudding.

Tijdens het WK-duel tussen Oezbekistan en Colombia in Mexico-Stad vond donderdag een opmerkelijk incident plaats. Abdukodir Khusanov , de verdediger van Manchester City die onlangs een transfer maakte naar de Premier League, kwam in een sprintduel met Luis Díaz in botsing met een cameraman aan de zijlijn.

De impact was zo hevig dat de cameraman direct bleef liggen en medische hulp nodig had. Het gebeurde na ruim een halfuur spelen. Khusanov, die in de fout ging door te laat te komen, haalde Díaz neer en kon de cameraman niet meer ontwijken. De klap was duidelijk zichtbaar op de beelden, want de camera van de betrokkene stond nog aan en zond live uit.

Díaz had last van de charge, maar kon verder spelen. Khusanov kreeg geel. De cameraman greep naar zijn been en leek veel pijn te hebben. Medici en omstanders snelden toe.

De plek aan de zijlijn bleef daarna leeg. Het is nog onduidelijk wat de cameraman precies mankeert, maar de beelden gingen de wereld over. Het incident roept vragen op over de veiligheid van cameramannen en andere medewerkers langs het veld. Zij moeten vaak dicht bij de actie staan om goede beelden te schieten, maar lopen daarmee risico op botsingen.

In dit geval was de snelheid van Khusanov hoog en kon hij niet meer uitwijken. De tegenstander Díaz was ook verrast. De wedstrijd werd voortgezet, maar de gebeurtenis was een domper. Khusanov, nog maar net overgekomen van RC Lens naar Manchester City, maakte geen goede beurt.

Hij moet zich nu verantwoorden voor zijn actie, al was het vermoedelijk geen opzet. De FIFA heeft nog geen uitspraak gedaan over eventuele sancties. De cameraman, wiens identiteit nog niet is vrijgegeven, werd behandeld op het veld en later afgevoerd. Zijn toestand wordt nauwlettend gevolgd.

Collega's en media uitten hun steun via sociale media. Het incident laat zien hoe gevaarlijk het werk langs de lijn kan zijn. e veiligheidsprotocollen moeten mogelijk worden aangescherpt om herhaling te voorkomen. De KNVB en andere voetbalbonden zullen dit ongetwijfeld evalueren. Het WK in Mexico is een belangrijk toernooi, maar dit voorval overschaduwde de sportieve prestaties.

De hoop is dat de cameraman snel herstelt en weer aan het werk kan. De wedstrijd zelf was intens, maar na het incident was de sfeer bedrukt. Khusanov toonde zichtbaar spijt, maar kon zijn concentratie niet hervinden. Hij werd later gewisseld.

De uitslag van het duel was minder belangrijk dan de gezondheid van de cameraman. Dit benadrukt de menselijke kant van de sport. De voetbalwereld reageerde geschokt en wenste de cameraman beterschap. Ook clubs als Manchester City en de Colombiaanse bond spraken hun steun uit.

Het voorval zal ongetwijfeld leiden tot een debat over de opstelling van camerapersoneel. Voor nu wachten we op nieuws over de cameraman, die symbool staat voor de vaak onzichtbare helden achter de schermen. Het is te hopen dat dit incident tot positieve veranderingen leidt. Cameramannen moeten veilig kunnen werken.

De bonden en organisatoren moeten maatregelen nemen, zoals het plaatsen van beschermende barrières of het aanpassen van de looproutes van spelers. Tot die tijd blijft het risico bestaan. De voetballerij moet lessen trekken uit deze botsing. De cameraman verdient rust en herstel.

Zijn collega's staan achter hem. Het moment waarop hij werd geraakt, is een schokkende herinnering aan de kwetsbaarheid van iedereen die het spel mogelijk maakt





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WK Botsing Cameraman Khusanov Veiligheid

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