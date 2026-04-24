Cambuur-Vitesse definitief gestaakt bij 2-1, chaos in eerste divisie

De wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse is definitief gestaakt vanwege aanhoudende onrust rondom het uitvak. Ook de wedstrijd tussen Den Bosch en ADO is gestaakt. De gevolgen voor de play-offs zijn groot.

De wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse is definitief gestaakt met een eindstand van 2-1. Het competitiebestuur van de eerste divisie heeft besloten de wedstrijd niet meer te hervatten, wat een onfortuinlijk einde betekent voor het seizoen, zeker voor scheidend Cambuur -trainer Henk de Jong.

De onrust rondom het uitvak van Vitesse, met herhaaldelijk vuurwerk richting de thuisfans, was de directe aanleiding voor de definitieve stopzetting. De situatie escaleerde meerdere malen, met fakkels en harde knallen, waardoor de wedstrijd herhaaldelijk stilgelegd moest worden. Ondertussen speelden zich ook andere cruciale ontwikkelingen af in de vierde periode. Willem II en ADO Den Haag eindigden bovenaan, waardoor het resultaat van de Cambuur-Vitesse wedstrijd geen invloed meer heeft op hun positie.

Willem II kwam op voorsprong tegen Dordrecht, terwijl Vitesse op een gegeven moment met 2-1 achterstond. Een treffer van Bannis bracht Vitesse echter weer op voorsprong, ondanks een rode kaart voor Markelo. De chaos werd verder vergroot door een gestaakte wedstrijd tussen Den Bosch en ADO Den Haag, na een vechtpartij op de tribune. De supporters van ADO, gekleed in clubkleding, veroorzaakten onrust, wat leidde tot de beslissing de wedstrijd te staken.

De uitkomst van de andere wedstrijden en de gestaakte duels hebben grote gevolgen voor de play-offs. Als ADO wint, is de kans op een tweede plaats in de vierde periode voor Vitesse klein en heeft Den Bosch meer kans om als nummer negen van de ranglijst de play-offs te bereiken. De situatie is complex en vol onzekerheid. Den Bosch-trainer Ulrich Landvreugd benadrukt dat zijn ploeg 'gewoon' voor de winst gaat, ondanks de bijzondere omstandigheden.

De avond was een rollercoaster van emoties en onverwachte wendingen, met een definitieve eindstand van 2-1 in de gestaakte wedstrijd Cambuur-Vitesse en een onzekere toekomst voor Vitesse in de strijd om een play-off ticket. De vele gele kaarten, de rode kaart voor Markelo en de gele kaart voor Henk de Jong onderstrepen de gepassioneerde, maar ook chaotische sfeer van deze laatste speelronde





