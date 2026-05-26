Cambodjaanse koning verleent gratie aan oppositieleider Sokha

De koning van Cambodja heeft gratie verleend aan de 72-jarige voormalig oppositieleider Kem Sokha, die in 2017 werd gearresteerd en veroordeeld tot 27 jaar huisarrest voor hoogverraad tegen de toenmalige premier Hun Sen. Sochua van de Khmerbeweging voor Democratie noemt het pardon een poging om de acties van de overheid 'wit te wassen' en wijst op het feit dat de gevangenisstraf is veranderd in politieke opsluiting.

De koning van Cambodja heeft gratie verleend aan de 72-jarige voormalig oppositieleider Kem Sokha . Vorige maand hield de rechtbank in Phnom Penh zijn straf van 27 jaar huisarrest voor hoogverraad nog in stand, nadat Sokha in beroep was gegaan.

Kem Sokha, leider van de inmiddels ontbonden Cambodjaanse Partij van Nationale Redding (CNRP), werd in 2017 gearresteerd. Hij zou met de Verenigde Staten hebben samengespannen om de regering van toenmalig premier Hun Sen omver te werpen. Mensenrechtenorganisaties en de VS stelden dat de zaak politiek gemotiveerd was. Hun Sen was vier decennia lang de leider van de heersende Cambodjaanse Volkspartij.

Onder zijn bewind werden onder meer de persvrijheid ingeperkt, het internet zwaar gecensureerd en werden tegenstanders van het regime monddood gemaakt. In 2023 nam zoon Hun Manet het stokje over van zijn vader. Hij tekende het decreet namens koning Norodom Sihamoni. De gevluchte Cambodjaanse activiste Mu Sochua van de Khmerbeweging voor Democratie noemt het pardon een poging om de acties van de overheid 'wit te wassen'.

'De gevangenisstraf wordt verzacht, maar het verbod op politieke activiteiten en de beperking van de reisvrijheid naar het buitenland blijven in stand. Dit is niets meer dan een verandering van huisarrest naar politieke opsluiting.





