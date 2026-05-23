Californië: Evacuatiebevel voor 40.000 mensen vanwege explosie bij kunststofonderdelenfabriek

In het zuiden van Californië heeft de brandweer een evacuatiebevel gegeven voor ongeveer 40.000 mensen vanwege het risico op een explosie bij een fabriek voor kunststofonderdelen. De tank waarin de gevaarlijke chemische stof methylmethacrylaat zit, leek aanvankelijk onder controle, maar bleek later defect te zijn.

In een opslagtank met een gevaarlijke chemische stof ontstond een lek nadat de tank donderdag oververhit was geraakt. In eerste instantie leek de situatie bij de tank onder controle, maar vrijdag bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. De tank bevat tussen de 22.700 en 26.500 liter methylmethacrylaat, een brandbare stof die wordt gebruikt bij de productie van kunststofonderdelen voor de luchtvaartindustrie.

Volgens de brandweer bestaat het gevaar dat de tank het niet houdt.

'Er zijn letterlijk twee opties: de tank begeeft het of explodeert', zei een woordvoerder van de brandweer van Orange County tegen verslaggevers





