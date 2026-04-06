Caitlin Dijkstra mist WK-kwalificatieduels Oranje tegen Frankrijk

Verdedigster Caitlin Dijkstra is geblesseerd en mist de cruciale WK-kwalificatieduels van de Nederlandse voetbalsters tegen Frankrijk. Ook andere sterkhouders zijn afwezig.

Caitlin Dijkstra moet de WK-kwalificatieduels van de Nederlandse voetbalsters met Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. De verdedigster, uitkomend voor VfL Wolfsburg, kampt met een blessure die haar verhindert deel te nemen aan de cruciale wedstrijden. Deze wedstrijden, cruciaal in de strijd om een plek op het WK van 2027 in Brazilië, staan gepland op 14 en 18 april. Het tweeluik begint met een thuiswedstrijd in Breda, waar Oranje Frankrijk ontvangt.

Vervolgens reist de ploeg af naar Auxerre voor de uitwedstrijd. De afwezigheid van Dijkstra is een nieuwe tegenvaller voor bondscoach Arjan Veurink, die al te maken heeft met een waslijst aan blessureleed binnen de selectie. De afwezigheid van Dijkstra is een flinke aderlating voor Oranje, gezien haar positie in de verdediging. Haar fysieke kwaliteiten en tactisch inzicht zijn waardevol voor het team, en haar afwezigheid zal ongetwijfeld voelbaar zijn. De coach zal zich genoodzaakt voelen om zijn tactische plannen aan te passen en nieuwe combinaties uit te proberen om de ontstane leegte op te vullen. De druk op de overige verdedigers neemt toe, en zij zullen een stapje extra moeten zetten om de kwalificatie-ambities van Oranje te realiseren. De impact van de blessure reikt verder dan alleen het veld, gezien de mentale impact op de speler zelf, die nu de wedstrijden vanaf de zijlijn moet volgen. De afwezigheid van Dijkstra onderstreept de complexiteit van topsport, waar blessures een constante dreiging vormen en de weg naar succes vaak bezaaid is met obstakels.\Naast Dijkstra kampt bondscoach Veurink met een aanzienlijke afwezigheid van belangrijke spelers. Aanvoerder Dominique Janssen, een steunpilaar in de verdediging, ontbreekt eveneens. Ook Vivianne Miedema, een van de meest bepalende aanvallers, is door een blessure niet van de partij. De afwezigheid van Miedema is een gevoelige klap voor het aanvalsvuur van Oranje. Jackie Groenen, een ervaren middenvelder die bekend staat om haar passing en speloverzicht, is eveneens uitgeschakeld. Daarnaast ontbreekt Daniëlle van de Donk, een dynamische middenvelder die met haar energie en creativiteit van grote waarde is voor het team. Tot slot is ook Jill Roord, een veelzijdige speler die op diverse posities uit de voeten kan, niet beschikbaar. Al deze afmeldingen dwingen Veurink om te improviseren en alternatieve oplossingen te zoeken. De coach heeft al actie ondernomen door Linde Veefkind van OH Leuven op te roepen als vervangster van Dijkstra. Daarnaast traint Lynn Groenewegen van FC Twente mee met de nationale ploeg tot vrijdag, om zich vervolgens bij Jong Oranje te melden. De bondscoach staat voor een zware taak om een competitieve ploeg op te stellen die in staat is om Frankrijk, een sterke tegenstander, te verslaan.\De wedstrijden tegen Frankrijk zijn van cruciaal belang voor de WK-kwalificatie. Frankrijk staat momenteel bovenaan in de poule met zes punten, terwijl Oranje tweede staat met vier punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummers twee, drie en vier moeten play-offs spelen. De thuiswedstrijd in Breda begint om 20:45 uur op 14 april, en de uitwedstrijd in Auxerre begint om 21:10 uur op 18 april. Beide wedstrijden zijn live te volgen op NPO 1, via NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. De wedstrijden worden dus breed uitgemeten, en de fans kunnen de wedstrijden dus op diverse manieren volgen. De druk is hoog voor Oranje om een goed resultaat neer te zetten, en de spelers zullen alles moeten geven om de kans op kwalificatie voor het WK te vergroten. Het gemis van de geblesseerde spelers zal ongetwijfeld voelbaar zijn, maar de ploeg heeft de kwaliteiten om de uitdaging aan te gaan en de punten te pakken die nodig zijn om de route naar Brazilië levend te houden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joey Veerman reageert kortaf op Koeman en Oranje-afwezigheidJoey Veerman van PSV wil niet ingaan op de uitspraken van Ronald Koeman en zijn afwezigheid bij het Nederlands elftal. Koeman gaf aan dat Veerman geen voorkeurspositie heeft en niet in aanmerking komt voor de WK-selectie. Daarnaast feliciteert de auteur PSV met hun aanstaande kampioenschap en spreekt zijn teleurstelling uit over de eigen club.

Read more »

Fransman geëxecuteerd in China: Frankrijk reageert ontzetEen 62-jarige Fransman is geëxecuteerd in Guangzhou, China. Frankrijk reageert geschokt en veroordeelt de executie scherp, ondanks eerdere pogingen tot gratieverlening. De man was in 2010 veroordeeld voor drugshandel. De Franse autoriteiten betreuren het gebrek aan toegang tot een eerlijk proces en hekelen de schending van de rechten van de veroordeelde.

Read more »

'Het WK met Oranje valt in m'n vakantie, maar ik heb een annuleringsverzekering'Bryan Linssen voelt zich als een vis in het water bij NEC, zoveel is duidelijk. De 35-jarige spits verlengde zijn aflopende contract bij de Nijmegenaren deze week met twee jaar en was zaterdag op bezoek bij Excelsior goed voor een goal. Linssen houdt stiekem rekening met een uitnodiging voor het WK met Oranje, grapt hij na afloop bij ESPN .

Read more »

Hugo Borst pleit voor Linssen in Oranje selectieHugo Borst vindt dat NEC-spits Bryan Linssen, na zijn tiende competitietreffer en contractverlenging, in aanmerking moet komen voor het Nederlands elftal. Borst benadrukt de diepte en energie die Linssen toevoegt.

Read more »

Kruisbandblessure kost PSV'er Schouten WK met OranjeDe middenvelder heeft in het treffen met FC Utrecht een kruisbandblessure opgelopen en moet een operatie ondergaan.

Read more »

Blessure Dijkstra: OranjeLeeuwinnen met problemen in WK-kwalificatie tegen FrankrijkCaitlin Dijkstra moet vanwege een blessure de WK-kwalificatieduels met Frankrijk missen. Dit voegt zich bij een lijst van andere geblesseerde speelsters. Bondscoach Arjan Veurink moet puzzelen om een competitief team op te stellen voor de cruciale wedstrijden.

Read more »