Cabaretier Pieter Derks' bezoek aan Nieuwegein en zijn positieve verandering van mening over het stadje

Na zijn grap over de instorte van de parkeergarage in Nieuwegein, heeft cabaretier Pieter Derks een bezoek gebracht aan theater De Kom in Nieuwegein. Tijdens dit bezoek heeft hij een positieve verandering van mening over het stadje gekregen, mede door de betrokkenheid en openheid van burgemeester Marijke van Beukering. Ook de IJsselsteinse burgemeester, Ester Weststeijn, kreeg een lading grappen van Derks, maar lijkt klaar voor zijn komst.

De burgemeester, Marijke van Beukering, had hem willen corrigeren op zijn beeld van Nieuwegein, maar Derks vond haar betrokkenheid en openheid voor een goede ervaring. Ook de IJsselsteinse burgemeester, Ester Weststeijn, kreeg een lading grappen van Derks, maar lijkt klaar voor zijn komst. De actie viel bij lezers in de smaak, met reacties als 'Goede actie' en 'Kijk, zo kan het ook'. Zelfs de instorte parkeergarage zelf werd nog eens aangehaald als grap





