BVV speelt gestaakt duel uit na oorbijtincident, club schaamt zich

Amateurclub BVV heeft de resterende tien minuten van een eerder gestaakt duel tegen DESO uitgespeeld na een ernstig vechtincident waarbij een oor werd afgebeten. De club nam extra maatregelen voor de hervatting en spreekt van schaamte over het voorval.

De Bossche amateurclub BVV werd eind maart ongewild landelijk nieuws. Een vechtpartij tijdens de wedstrijd tegen DESO resulteerde in het afbijten van een deel van het oor van een Ossenaar. Donderdagavond zijn de laatste tien minuten van het duel zonder problemen uitgespeeld. Bij BVV heerst veel schaamte over het incident. "Dit is verschrikkelijk om mee te maken", aldus voorzitter Robert Verhoeven.

Het sportpark van BVV in Den Bosch was donderdagavond gesloten voor de resterende tien minuten van het eerder gestaakte duel. Alleen spelers en stafleden van beide clubs waren toegelaten. Andere trainingen werden afgelast en de kantine bleef gesloten. De sluiting van het sportpark was mede ingegeven door het gerucht dat er 'ongenode gasten' zouden opduiken. Verhoeven verklaarde: "Wij als amateurclub willen niet betrokken zijn bij problemen tussen fans van twee profclubs. We wilden geen enkel risico lopen en besloten om het sportpark dicht te gooien. Gelukkig is alles prima en sportief verlopen. Beide clubs wilden het liefst niet voetballen, maar we hebben nu voldaan aan de verplichting vanuit de KNVB." Een woordvoerder van DESO gaf aan dat BVV de avond 'supernetjes' had geregeld. De wedstrijd werd hervat bij een 3-0 voorsprong voor BVV. Beide teams speelden vanwege eerder gegeven rode kaarten met acht spelers op het veld. In de resterende tien minuten scoorde BVV nog driemaal, wat resulteerde in een eindstand van 6-0. De 'burenruzie' krijgt nog een staartje, aangezien de aanklager van de KNVB de zaak onderzoekt. Verhoeven verwacht een sanctie, omdat publiek op het veld niet is toegestaan. "Wel hebben we hopelijk voldoende aangetoond dat we tijdens en na het incident naar vermogen uiteraard hebben gehandeld, want we hebben niet de middelen om stewards of beveiligers in te zetten. Hopelijk houdt de KNVB daar rekening mee en valt de zwaarte van de sanctie mee", zei hij. Volgens de voorzitter slaagden vrijwilligers er na een eerste vechtpartij in om het publiek van het veld te krijgen en werd de politie ingeschakeld. Echter, er ontstond een nieuwe vechtpartij tussen toeschouwers, waarbij geen spelers van BVV en DESO betrokken waren en helaas een slachtoffer viel. Meerdere individuen hebben aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak nog. Verhoeven wacht de sancties van de KNVB af, maar wil vooral vooruitkijken. "We doen er alles aan om problemen te voorkomen en we schamen ons heel erg dat we op deze manier in het nieuws zijn gekomen. Ik betreur het ook voor onze leden en vrijwilligers, die hun hart en ziel in de club steken. We zijn een club die langzaam in opkomst is en hopen dat BVV een gezonde club is en blijft.





